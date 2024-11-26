Ивайло Ненков ще ръководи двубоя от Втора лига между Етър и Монтана

site.btaИвайло Ненков ще ръководи двубоя от Втора лига между Етър и Монтана
Съдийски назначения за срещите от 19-ия кръг във Втора футболна лига:
29 ноември, 12:00 часа
ФК Етър ВТ - ПФК Монтана 1921
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Николай Тодоров Петров
29 ноември, 14:00 часа
Ботев Пд II - ОФК Янтра 2019
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Тодор Димитров Тодоров
СН: Георги Спасов Славов
30 ноември, 14:00 часа
ФК Струмска слава 1927 - Миньор Перник
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
30 ноември, 14:00 часа
ЦСКА 1948 II - ОФК Спартак Плевен
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков
СН: Антон Янков Терзиев
30 ноември, 14:00 часа
ОФК Беласица - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Асен Йорданов Николов
30 ноември, 14:00 часа
ФК Марек 1915 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Мартин Викторов Михайлов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Станислав Христов Апостолов
СН: Никола Петров Джугански
30 ноември, 14:00 часа
ФК Ловеч - Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Петър Милков Николов
СН: Ивелин Венциславов Занев
30 ноември, 14:00 часа
ПФК Добруджа 1919 - Спортист 2009
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Живко Герганов Недялков
30 ноември, 17:00 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Несебър
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Атанас Димитров Пилатов АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Стоян Христов Денев
1 декември, 14:00 часа
ФК Дунав Русе - ПФК ЦСКА-София II
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Борислав Борисов Борисов
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
/ГК/
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