Ивайло Ненков ще ръководи двубоя от Втора лига между Етър и Монтана

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Институции и организации

Институции и организации

Съдийски назначения за срещите от 19-ия кръг във Втора футболна лига: 29 ноември, 12:00 часа ФК Етър ВТ - ПФК Монтана 1921 ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Радостин Николов Бодуров 4-ТИ: Антонио Тодоров Антов СН: Николай Тодоров Петров 29 ноември, 14:00 часа Ботев Пд II - ОФК Янтра 2019 ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Владимир Здравков Хубенов 4-ТИ: Тодор Димитров Тодоров СН: Георги Спасов Славов 30 ноември, 14:00 часа ФК Струмска слава 1927 - Миньор Перник ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ: Вилиян Весков Видинов СН: Владимир Йорданов Владимиров 30 ноември, 14:00 часа ЦСКА 1948 II - ОФК Спартак Плевен ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Венцислав Бориславов Банчев 4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков СН: Антон Янков Терзиев 30 ноември, 14:00 часа ОФК Беласица - ПФК Пирин 22 АД ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марин Иванов Бонев 4-ТИ: Димитър Цолов Буров СН: Асен Йорданов Николов 30 ноември, 14:00 часа ФК Марек 1915 - ПФК Лудогорец 1945 II ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Мартин Викторов Михайлов АС2: Ангел Бориславов Станчев 4-ТИ: Станислав Христов Апостолов СН: Никола Петров Джугански 30 ноември, 14:00 часа ФК Ловеч - Сдружение футболен клуб Фратрия ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Веселинов Димитров 4-ТИ: Петър Милков Николов СН: Ивелин Венциславов Занев 30 ноември, 14:00 часа ПФК Добруджа 1919 - Спортист 2009 ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Димо Неделчев Стоянов 4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров СН: Живко Герганов Недялков 30 ноември, 17:00 часа ОФК Локомотив Горна Оряховица - Несебър ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Атанас Димитров Пилатов АС2: Стоян Игнатов Петров 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Стоян Христов Денев 1 декември, 14:00 часа ФК Дунав Русе - ПФК ЦСКА-София II ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Борислав Борисов Борисов 4-ТИ: Христо Митков Минчев СН: Ивайло Серьожев Лазаров

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