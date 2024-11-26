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Ивайло Ненков ще ръководи двубоя от Втора лига между Етър и Монтана

Асен Даскалов
Ивайло Ненков ще ръководи двубоя от Втора лига между Етър и Монтана
Ивайло Ненков ще ръководи двубоя от Втора лига между Етър и Монтана
снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
София,  
26.11.2024 22:05
 (БТА)

Съдийски назначения за срещите от 19-ия кръг във Втора футболна лига:
 
29 ноември, 12:00 часа
ФК Етър ВТ - ПФК Монтана 1921
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Иван Радославов Иванов    АС2:    Радостин Николов Бодуров
4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов                    
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
29 ноември, 14:00 часа
Ботев Пд II - ОФК Янтра 2019
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Тодор Димитров Тодоров                    
СН:    Георги Спасов Славов     
 
30 ноември, 14:00 часа
ФК Струмска слава 1927 - Миньор Перник
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                    
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
30 ноември, 14:00 часа
ЦСКА 1948 II - ОФК Спартак Плевен
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ:    Христофор Страцимиров Петков                    
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
30 ноември, 14:00 часа
ОФК Беласица - ПФК Пирин 22 АД
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Димитър Цолов Буров                    
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
30 ноември, 14:00 часа
ФК Марек 1915 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Мартин Викторов Михайлов    АС2:    Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ:    Станислав Христов Апостолов                    
СН:    Никола Петров Джугански     
 
30 ноември, 14:00 часа
ФК Ловеч - Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС:    Валентин Любомиров Стефанов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ:    Петър Милков Николов                    
СН:    Ивелин Венциславов Занев     
 
30 ноември, 14:00 часа
ПФК Добруджа 1919 - Спортист 2009 
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                    
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
30 ноември, 17:00 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Несебър
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Атанас Димитров Пилатов    АС2:    Стоян Игнатов Петров
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                    
СН:    Стоян Христов Денев     
 
1 декември, 14:00 часа
ФК Дунав Русе - ПФК ЦСКА-София II
ГС:    Стилян Стоянов Колев    АС1:    Кристиян Ботев Минков    АС2:    Борислав Борисов Борисов
4-ТИ:    Христо Митков Минчев                    
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров

/ГК/

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