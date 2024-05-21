Повериха двубоя между Марек и Струмска слава във Втора лига на главия съдия Васил Минев

site.btaПовериха двубоя между Марек и Струмска слава във Втора лига на главия съдия Васил Минев
Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за последния, 34-и кръг във Втора професионална лига.
Двубоят между третия във временното класиране Марек и петият Струмска слава бе поверен на Васил Минев.
Съдийски назначения, 34-ти кръг, Втора професионална лига
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Васил Петров Минев АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Геро Георгиев Писков
СН: Стефан Иванов Йорданов
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Монтана 1921
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ти: Тодор Недялков Киров
СН: Радослав Тодоров Станев
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Септември Сф - ФК Черноморец Балчик
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Стефан Атанасов Гурков
СН: Асен Йорданов Николов
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
Дунав Русе - ФК Литекс Ловеч
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров
4-ти: Мартин Живков Великов
СН: Милко Петков Николов
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Йосиф Петров Ронков
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
Спартак 1918 - ОФК Спартак Пл
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ОФК Беласица - ЦСКА 1948 II
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Цветан Георгиев Георгиев
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
Общински футболен клуб Бдин-1923 - Спортист 2009
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ти: Иво Димитров Исаев
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас - ОФК Янтра 2019
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ти: Георги Иванов Иванов
СН: Борис Димитров Борисов
/КМ/
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