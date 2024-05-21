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Повериха двубоя между Марек и Струмска слава във Втора лига на главия съдия Васил Минев

Кремена Младенова
Повериха двубоя между Марек и Струмска слава във Втора лига на главия съдия Васил Минев
Повериха двубоя между Марек и Струмска слава във Втора лига на главия съдия Васил Минев
снимка: БТА, архив
София,  
21.05.2024 18:29
 (БТА)

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за последния, 34-и кръг във Втора професионална лига.

Двубоят между третия във временното класиране Марек и петият Струмска слава бе поверен на Васил Минев.

Съдийски назначения, 34-ти кръг, Втора професионална лига

24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ФК Марек 1915 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Васил Петров Минев    АС1: Радослав Георгинов Вутов    АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Геро Георгиев Писков
СН: Стефан Иванов Йорданов
 
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Монтана 1921
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев    АС1: Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ти: Тодор Недялков Киров
СН: Радослав Тодоров Станев
 
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Септември Сф - ФК Черноморец Балчик
ГС: Димо Стоянов Димов    АС1: Светослав Колев Енчев    АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Стефан Атанасов Гурков
СН: Асен Йорданов Николов
 
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
Дунав Русе - ФК Литекс Ловеч
ГС: Кристиян Младенов Тодоров    АС1: Красимир Атанасов Атанасов    АС2: Живко Руменов Петров
4-ти: Мартин Живков Великов
СН: Милко Петков Николов
 
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Владимир Николаев Кирилов    АС1: Мартин Тодоров Мачев    АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Йосиф Петров Ронков
 
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
Спартак 1918 - ОФК Спартак Пл
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1: Михаел Николаев Денчев    АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев     
 
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
ОФК Беласица - ЦСКА 1948 II
ГС: Димитър Цолов Буров    АС1: Марин Иванов Бонев    АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ти: Иван Стефанов Иванов      
СН: Цветан Георгиев Георгиев
 
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
Общински футболен клуб Бдин-1923 - Спортист 2009
ГС: Антонио Тодоров Антов    АС1: Стоян Иванов Стоянов    АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ти: Иво Димитров Исаев      
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
 
24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.
Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас - ОФК Янтра 2019
ГС: Георги Петров Стоянов    АС1:    Иван Стоянов Копчев    АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ти: Георги Иванов Иванов
СН: Борис Димитров Борисов

 

/КМ/

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