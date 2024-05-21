Повериха двубоя между Марек и Струмска слава във Втора лига на главия съдия Васил Минев

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за последния, 34-и кръг във Втора професионална лига.

Двубоят между третия във временното класиране Марек и петият Струмска слава бе поверен на Васил Минев.

Съдийски назначения, 34-ти кръг, Втора професионална лига

24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.

ФК Марек 1915 - ФК Струмска слава 1927

ГС: Васил Петров Минев АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ти: Геро Георгиев Писков

СН: Стефан Иванов Йорданов



24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ПФК Монтана 1921

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ти: Тодор Недялков Киров

СН: Радослав Тодоров Станев



24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Септември Сф - ФК Черноморец Балчик

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Стефан Атанасов Гурков

СН: Асен Йорданов Николов



24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.

Дунав Русе - ФК Литекс Ловеч

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров

4-ти: Мартин Живков Великов

СН: Милко Петков Николов



24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Марица 1921 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Владимир Николаев Кирилов АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ти: Стилян Стоянов Колев

СН: Йосиф Петров Ронков



24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.

Спартак 1918 - ОФК Спартак Пл

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ти: Борис Борисов Попов

СН: Красимир Иванов Василев



24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.

ОФК Беласица - ЦСКА 1948 II

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ти: Иван Стефанов Иванов

СН: Цветан Георгиев Георгиев



24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.

Общински футболен клуб Бдин-1923 - Спортист 2009

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ти: Иво Димитров Исаев

СН: Ивайло Серьожев Лазаров



24 май 2024 г., петък, 18:00 ч.

Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас - ОФК Янтра 2019

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ти: Георги Иванов Иванов

СН: Борис Димитров Борисов