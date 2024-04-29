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Съдийски назначения за мачовете от 31-ия кръг на Втора футболна лига

Боян Денчев
Съдийски назначения за мачовете от 31-ия кръг на Втора футболна лига
Съдийски назначения за мачовете от 31-ия кръг на Втора футболна лига
снимка: БТА
София,  
29.04.2024 18:30
 (БТА) 
Съдийски назначения 31-ви кръг Втора лига:

2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа
ФК Черноморец Балчик - Спартак 1918
ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Марин Иванов Бонев АС2:Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Борис Борисов Попов                
СН: Красимир Иванов Василев     
 
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа
ЦСКА 1948 II - ОФК Янтра 2019
ГС:Християна Красимирова Гутева АС1:Тодор Василев Вуков АС2:Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров                
СН: Цветан Георгиев Георгиев     
 
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа
ОФК Спартак Пл - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС:Любомир Николаев Вушовски АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2:Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов                
СН: Милко Петков Николов     
 
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа
ФК Литекс Ловеч - ОФК Беласица
ГС:  Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2:Георги Димчев Великов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Илко Мирославов Топалов     
 
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа
ПФК Монтана 1921 - ПФК Марица 1921
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2:Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков                
СН: Камен Михайлов Алексиев     
 
2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа
ФК Струмска слава 1927 - Дунав Русе
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов                
СН: Антон Янков Терзиев     
 
3 май 2024 г., петък, 15:30 часа
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Септември София
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2:Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
3 май 2024 г., петък, 18:00 часа
Спортист 2009 - ФК Марек 1915
ГС:Димитър Димитров Димитров АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов                
СН: Владимир Йорданов Владимиров     
 
3 май 2024 г., петък, 18:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923
ГС: Иво Димитров Исаев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов                
СН: Живко Герганов Недялков     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/БД/

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