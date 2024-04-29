Съдийски назначения за мачовете от 31-ия кръг на Втора футболна лига

Съдийски назначения 31-ви кръг Втора лига: 2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа ФК Черноморец Балчик - Спартак 1918 ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Марин Иванов Бонев АС2:Радостин Николов Бодуров 4-ТИ: Борис Борисов Попов СН: Красимир Иванов Василев 2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа ЦСКА 1948 II - ОФК Янтра 2019 ГС:Християна Красимирова Гутева АС1:Тодор Василев Вуков АС2:Николай Иванов Михайлов 4-ТИ: Димитър Цолов Буров СН: Цветан Георгиев Георгиев 2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа ОФК Спартак Пл - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС ГС:Любомир Николаев Вушовски АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2:Владимир Ангелов Велев 4-ТИ: Иван Стефанов Иванов СН: Милко Петков Николов 2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа ФК Литекс Ловеч - ОФК Беласица ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2:Георги Димчев Великов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски СН: Илко Мирославов Топалов 2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа ПФК Монтана 1921 - ПФК Марица 1921 ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2:Владимир Здравков Хубенов 4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков СН: Камен Михайлов Алексиев 2 май 2024 г., четвъртък, 18:00 часа ФК Струмска слава 1927 - Дунав Русе ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Атанас Димитров Пилатов 4-ТИ: Георги Иванов Иванов СН: Антон Янков Терзиев 3 май 2024 г., петък, 15:30 часа ПФК Добруджа 1919 - ПФК Септември София ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2:Васил Стоянов Шавов 4-ТИ: Красен Иванов Георгиев СН: Борис Димитров Борисов 3 май 2024 г., петък, 18:00 часа Спортист 2009 - ФК Марек 1915 ГС:Димитър Димитров Димитров АС1: Иван Радославов Иванов АС2: Димитър Валентинов Мекушин 4-ТИ: Антонио Тодоров Антов СН: Владимир Йорданов Владимиров 3 май 2024 г., петък, 18:00 часа ПФК Лудогорец 1945 II - ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 ГС: Иво Димитров Исаев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Павлета Веселинова Рашкова 4-ТИ: Вилиян Весков Видинов СН: Живко Герганов Недялков СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.