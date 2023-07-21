ЦСКА 1948 се наложи над Пирин в мач от efbet Лигата

site.btaЦСКА 1948 се наложи над Пирин в мач от efbet Лигата
Първа професионална лига, втори кръг
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1
по-късно днес:
ЦСКА-София - Крумовград
Утре от 19:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Левски
От 21:30 часа:
Лудогорец - Етър
В неделя от 19:00 часа:
Черно море - Хебър
От 21:15 часа:
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)
В понеделник от 19:00 часа:
Ботев (Враца) - Славия
От 21:15 часа:
Берое - Арда
Класиране
1. ЦСКА 1948 2 0 0 5:1 6 2. Крумовград 1 0 0 3:1 3 3. Берое 1 0 0 2:1 3 4. Локо (Сф) 1 0 0 1:0 3 Славия 1 0 0 1:0 3 6. Арда 0 1 0 3:3 1 Черно море 0 1 0 3:3 1 8. Ботев (Пд) 0 1 0 1:1 1 Локо (Пд) 0 1 0 1:1 1 10. Хебър 0 1 0 0:0 1 ЦСКА-София 0 1 0 0:0 1 12. Левски 0 0 1 1:2 0 13. Ботев (Вр) 0 0 1 0:1 0 Етър 0 0 1 0:1 0 15. Лудогорец 0 0 1 1:3 0 16. Пирин 0 0 2 1:5 0
/ХБ/
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