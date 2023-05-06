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Славия се наложи като гост срещу ЦСКА 1948 в Първа лига

Асен Даскалов
Славия се наложи като гост срещу ЦСКА 1948 в Първа лига
Славия се наложи като гост срещу ЦСКА 1948 в Първа лига
снимка: БТА
София,  
06.05.2023 21:56
 (БТА) 
Мачове от 30-ия кръг в Първа футболна лига:

Локомотив 1929 София - Арда Кърджали       1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Абубакар Тунгара 26, 1:1 Карлос Франса 68

ЦСКА 1948 - Славия                         0:1 (0:0)  
голмайстор: 0:1 Емил Стоев 88
 
неделя:
Септември София - Пирин Благоевград    
Черно море - Спартак Варна
Ботев Пловдив - ПФК Лудогорец 
 
понеделник:
Берое - Хебър
Локомотив Пловдив - Левски
ЦСКА-София - Ботев Враца

временно класиране:
 1. Лудогорец            29   22   5   2   70:21   71 точки
 2. ЦСКА-София           29   22   4   3   52:13   70
 3. ЦСКА 1948            30   17   8   5   49:22   59
 4. Левски               29   15   9   5   38:13   54
 5. Черно море           29   14   8   7   33:25   50  
 6. Славия               30   15   4  11   31:27   49
 7. Локомотив (Пловдив)  29   13   8   8   32:28   47
 8. Арда (Кърджали)      30   11   9  10   33:32   42
 9. Локомотив (София)    30   10   8  12   32:38   38
10. Ботев (Пловдив)      29    9   5  15   38:38   32
11. Ботев (Враца)        29    7   7  15   22:50   28
12. Берое                29    7   6  16   26:45   27
13. Септември (София)    29    5   7  17   25:44   22     
14. Пирин (Благоевград)  29    4   9  16   20:39   21 
15. Хебър                29    5   5  19   17:51   20 
16. Спартак (Варна)      29    3   8  18   25:57   17

/ИК/

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