Подкрепата за присъединяване към еврозоната се стабилизира, според проучване за нагласите на гражданите и бизнеса в България

Стабилизиране на подкрепата за присъединяване на България към еврозоната отчитат данните от третото национално представително проучване "Присъединяване на България към еврозоната", проследяващо тенденциите при нагласите на гражданите и бизнеса в България по темата към този юли. Изследването е проведено в периода 8 - 22 юли. Новите данни представиха заместник-министърът на финасите Методи Методиев и Боряна Димитрова, управител на "Алфа Рисърч" на събитие в Гранитната зала на Министерския съвет (МС).

При гражданите съотношението на положително спрямо отрицателно настроените е от 49,2 към 45,8 процента. Делът на подкрепящите членството е с 3 процентна пункта по-висок спрямо май.

Бизнесът запазва устойчиво високи положителни нагласи от 69 процента спрямо 30 на сто в противоположния лагер, отчитат обобщените данни в проучването.

Най-тревожната тенденция, която проучването регистрира, е значителният ръст на хората, които се опасяват от спекула и изкуствено завишаване на цените - 71 процента, което е значително по-висок дял от хората с негативно отношение към еврото, стана известно на брифинга.

При представяне на резултатите от предходното национално представителното проучване, проведено през април и май, през първата половина на юни в сградата на Министерството на финансите, на въпрос дали България трябва да продължи с интеграцията си в ЕС, положителен отговор бяха дали 56,3 на сто от хората, докато 29,6 на сто не бяха съгласни, каза Димитрова.

В изследването, направено през май, 46,5 на сто от гражданите са обявили, че одобряват приемането на еврото и 46,8 на сто са заявили, че не одобряват това. Резултатите за април са съответно 45,2 процента дял на поддръжниците и 49 процента на противниците.

На същия въпрос 66,3 на сто от представителите на бизнеса през май са заявили, че одобряват приемането на единната валута, а 33,6 на сто са казали, че не одобряват приемането ѝ, каза Боряна Димитрова на събитието през юни в Министерството на финансите. Съотношението през април бе съответно 65,4 срещу 34,6 процента.