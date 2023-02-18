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Локомотив и Септември поделиха по една точка в столично дерби от 20-ия кръг на Efbet Лига

Атанас Василев
Локомотив и Септември поделиха по една точка в столично дерби от 20-ия кръг на Efbet Лига
Локомотив и Септември поделиха по една точка в столично дерби от 20-ия кръг на Efbet Лига
София,  
18.02.2023 14:32
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 20-ия кръг на efbet Лига:
Локомотив 1929 (София) - Септември (Сф)            1:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Юлиян Ненов 33, 1:1 Атанас Кабов 45+3
Червени картони: Александър Любенов (Локомотив Сф) – 15, Антонио Вутов (Локомотив Сф) – 35

по-късно днес:
Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора)
ЦСКА-София - Ботев (Пловдив)

в неделя:
Ботев (Враца) - ЦСКА 1948
Пирин (Благоевград) - Левски
Лудогорец (Разград) - Славия

в понеделник:
Хебър (Пазарджик) - Спартак (Варна)

от петък:
Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив) - 5:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Умар Сако 26, 2:0 Преслав Боруков 51, 3:0 Радослав Цонев 59-дузпа, 4:0 Ласана Ндиайе 79, 5:0 Ласана Ндиайе 90+3

Временно класиране:

 1. ЦСКА-София           19   15   2   2   38:10   47 точки
 2. Лудогорец (Разград)  19   14   4   1   48:13   46
 3. ФК ЦСКА 1948         19   11   6   2   30:13   39
 4. Славия               19   11   2   6   24:18   35
 5. Локомотив (Пловдив)  20   10   4   6   22:20   34
 6. Арда 1924 (Кърджали) 20    9   5   6   24:20   32
 7. Черно море (Варна)   19    9   5   5   18:16   32
 8. Левски               19    8   6   5   25:12   30
 9. Локомотив София      20    7   7   6   24:21   28
10. Ботев (Пловдив)      19    6   2  11   26:25   20
11. Берое (Стара Загора) 19    5   4  10   17:34   19
12. Септември (София)    20    3   7  10   18:27   16
13. Ботев (Враца)        19    4   4  11   15:34   16
14. Пирин (Благоевград)  19    2   6  11   13:28   12
15. Хебър (Пазарджик)    19    3   3  13   11:37   12
16. Спартак (Варна)      19    1   5  13   15:40    8

/АВ/

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