Локомотив и Септември поделиха по една точка в столично дерби от 20-ия кръг на Efbet Лига

Първенство на България по футбол, мачове от 20-ия кръг на efbet Лига: Локомотив 1929 (София) - Септември (Сф) 1:1 (1:0) Голмайстори: 1:0 Юлиян Ненов 33, 1:1 Атанас Кабов 45+3 Червени картони: Александър Любенов (Локомотив Сф) – 15, Антонио Вутов (Локомотив Сф) – 35 по-късно днес: Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора) ЦСКА-София - Ботев (Пловдив) в неделя: Ботев (Враца) - ЦСКА 1948 Пирин (Благоевград) - Левски Лудогорец (Разград) - Славия в понеделник: Хебър (Пазарджик) - Спартак (Варна) от петък: Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив) - 5:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Умар Сако 26, 2:0 Преслав Боруков 51, 3:0 Радослав Цонев 59-дузпа, 4:0 Ласана Ндиайе 79, 5:0 Ласана Ндиайе 90+3 Временно класиране: 1. ЦСКА-София 19 15 2 2 38:10 47 точки 2. Лудогорец (Разград) 19 14 4 1 48:13 46 3. ФК ЦСКА 1948 19 11 6 2 30:13 39 4. Славия 19 11 2 6 24:18 35 5. Локомотив (Пловдив) 20 10 4 6 22:20 34 6. Арда 1924 (Кърджали) 20 9 5 6 24:20 32 7. Черно море (Варна) 19 9 5 5 18:16 32 8. Левски 19 8 6 5 25:12 30 9. Локомотив София 20 7 7 6 24:21 28 10. Ботев (Пловдив) 19 6 2 11 26:25 20 11. Берое (Стара Загора) 19 5 4 10 17:34 19 12. Септември (София) 20 3 7 10 18:27 16 13. Ботев (Враца) 19 4 4 11 15:34 16 14. Пирин (Благоевград) 19 2 6 11 13:28 12 15. Хебър (Пазарджик) 19 3 3 13 11:37 12 16. Спартак (Варна) 19 1 5 13 15:40 8