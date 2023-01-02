Футболистите на Левски заминаха на зимен лагер в Дубай

Представителният отбор на футболния Левски замина за зимен лагер в Дубай.

"Сините" ще проведат подготовка от 2 януари до 1 февруари 2023 година, като спортно-техническият щаб е предвидил 5 контролни срещи.

Старши треньорът на „Левски“ Станимир Стоилов определи група от 24 футболисти за подготвителния период.

Ето и цялата група на "сините":

Николай Михайлов, Пламен Андреев, Иван Андонов, Патрик-Габриел Галчев, Жереми Петрис, Келиан ван дер Каап, Ноа Сонко Сундберг, Хосе Кордоба, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Дейвид Михалев, Александър Божилов, Андриан Краев, Филип Кръстев, Антоан Стоянов, Георги Миланов, Асен Митков, Марин Петков, Илиян Стефанов, Ивелин Попов, Уелтън, Роналдо, Рикардиньо, Преслав Бачев.