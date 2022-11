Бившият аржентински национал Мартин Демикелис е новият старши треньор на Ривър Плейт. Новината бе съобщена от германския Байерн Мюнхен, където Демикелис работеше като наставник на втория отбор. Мястото му ще бъде заето от Холгер Зайц.

41-годишният Демикелис се завръща в клуба, с който дебютира в мъжкия футбол през 2000 година. Той заменя Марсело Гаярдо, който прекара осем изключително успешни сезона начело на гранда от Буенос Айрес. В този период Гаярдо спечели веднъж титлата в Аржентина, три пъти купата на Аржентина, веднъж купата на Лигата на Аржентина, два пъти Копа Либертадорес, веднъж Копа Судамерикана, три пъти Рекопа Судамерикана и три пъти бе избиран за "Треньор на годината" в Южна Америка.

Демикелис започна треньорската си кариера през 2017 година, когато бе помощник в испанския Малага. През 2019 година той пое отбора на Байерн Мюнхен до 19 години, а от миналата бе начело на дубъла на баварците.

Бившият защитник игра за националния отбор на Аржентина между 2005 и 2016 година, като записа 51 мача и два гола.

