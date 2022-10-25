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Георги Гинчев ще ръководи срещата от 16-ия кръг на Първа лига между Левски и ЦСКА 1948

Атанас Василев
Георги Гинчев ще ръководи срещата от 16-ия кръг на Първа лига между Левски и ЦСКА 1948
Георги Гинчев ще ръководи срещата от 16-ия кръг на Първа лига между Левски и ЦСКА 1948
София,  
25.10.2022 18:31
 (БТА)

Първенство на България, Съдийски назначения за 16-ти кръг в Първа лига:
28 октомври 2022 г., петък, 16:15 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК ЛОКОМОТИВ (Пловдив)
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Димитър Русенов Русев
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
28 октомври 2022 г., петък, 18:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
29 октомври 2022 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Станислав Георгиев Тодоров    АВАР:    Светослав Станимиров Стойчев
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
29 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Даниел Милков Ников
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
30 октомври 2022 г., неделя, 12:45 ч.
ПФК Славия - Спартак 1918 (Варна)
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
30 октомври 2022 г., неделя, 15:15 ч.
Хебър 1918 - ПФК Ботев (Пловдив)
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Драгомир Руменов Милев
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
30 октомври 2022 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември Сф
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
31 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое (Стара Загора)
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Петър Стоянов Петров     
 

/АВ/

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