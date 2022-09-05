Подробно търсене

Ивайло Чочев остава начело при голмайсторите в efbet Лига с девет попадения в девет мача

Ивайло Георгиев
Ивайло Чочев остава начело при голмайсторите в efbet Лига с девет попадения в девет мача
Ивайло Чочев остава начело при голмайсторите в efbet Лига с девет попадения в девет мача
София,  
05.09.2022 22:02
 (БТА)

Лидери в класирането при голмайсторите след срещите от осмия кръг на футболната efbet Лига:

9 гола:
Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

6 гола:
Абубакар Тунгара (Берое)
Димитър Митков (Локомотив София)

5 гола:
Брайън Переа (Ботев Враца)
Бернард Текпетей (Лудогорец)
Маурисио Гарсес (ЦСКА-София)

4 гола:
Антоан Бароан (Ботев Пловдив)
Симеон Александров (Септември)
Георги Русев (ЦСКА 1948)

3 гола:
Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив)
Марин Петков (Левски)
Филип Кръстев (Левски)
Каули Оливейра (Лудогорец)
Ангел Бастунов (ЦСКА 1948)
Брайън Морено (ЦСКА-София)
Евгений Сердюк (Черно море)

 

/ХБ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 22:43 на 05.09.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация