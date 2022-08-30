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Етър пропусна възможност да поведе във Втора лига след равенство срещу Беласица

Ивайло Георгиев
Етър пропусна възможност да поведе във Втора лига след равенство срещу Беласица
Етър пропусна възможност да поведе във Втора лига след равенство срещу Беласица
София,  
30.08.2022 20:06
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 7-ия кръг във Втора лига:

Беласица (Петрич) - Етър ВТ (Велико Търново) - 1:1
ФК ЦСКА 1948 II (София) - Витоша (Бистрица) - 2:1

от понеделник:
Литекс (Ловеч) – Крумовград - 0:0

от неделя:
Спартак (Плевен) - Ботев II (Пловдив) - 2:0

от събота:
Дунав (Русе) - Добруджа 1919 (Добрич) – 1:1
Миньор (Перник) - Спортист (Своге) – 1:2
Марица (Пловдив) - Лудогорец II (Разград) – 2:0
Созопол - Янтра 2019 (Габрово) – 1:1

от петък:
Струмска слава (Радомир) - Монтана - 0:0

Временно класиране:

1. Струмска слава 1927 (Радомир)     7 4 3 0 10:3 15 точки
2. Спартак (Плевен)                  7 4 1 2 14:6 13
3. Етър ВТ (Велико Търново)          7 3 4 0  9:5 13
4. Монтана                           7 3 3 1  9:6 12
5. Крумовград (Крумовград)           7 3 2 2  8:7 11
6. ФК ЦСКА 1948 II (София)           7 2 4 1  7:6 10
7. Беласица (Петрич)                 7 3 1 3  8:8 10
8. Марица (Пловдив)                  7 3 1 3  8:9 10
9. Добруджа 1919 (Добрич)            7 2 3 2 10:10 9
10. Спортист (Своге)                 7 2 3 2  7:9  9
11. Янтра 2019 (Габрово)             7 1 6 0  7:6  9
12. Миньор (Перник)                  7 2 3 2 11:7  9
13. Дунав (Русе)                     7 2 2 3  9:10 8
14. Витоша (Бистрица)                7 2 2 3  8:10 8
15. Литекс (Ловеч)                   7 2 2 3 10:8  8
16. Лудогорец II (Разград)           7 2 1 4  6:12 7
17. Созопол                          7 1 1 5  3:14 4
18. Ботев II (Пловдив)               7 0 2 5  2:10 2

/ГК/

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