С голове на Йон Бакеро и Радослав Кирилов Славия победи Пирин

site.btaС голове на Йон Бакеро и Радослав Кирилов Славия победи Пирин
Резултати и голмайстори от мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига:
Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Бирсент Карагарен 71
Пирин Благоевград - Славия - 1:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Йон Бакеро 21, 0:2 Радослав Кирилов 30, 1:2 Преслав Йорданов 62-дузпа
червен картон: Юлиян Попев 52
в неделя:
Локомотив София - Ботев Пловдив
ЦСКА-София - Берое
в понеделник:
Арда Кърджали - Септември София
Черно море - Левски - отложен
от петък:
Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Георги Русев 10
Лудогорец - Спартак Варна - 5:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 1, 2:0 Рик Джонатан 5, 3:0 Игор Тиаго 12, 4:0 Сисиньо 76, 5:0 Игор Тиаго 81
/ГК/
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