С голове на Йон Бакеро и Радослав Кирилов Славия победи Пирин

Резултати и голмайстори от мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига:

Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 0:1 (0:0)

голмайстор: 0:1 Бирсент Карагарен 71

Пирин Благоевград - Славия - 1:2 (0:2)

голмайстори: 0:1 Йон Бакеро 21, 0:2 Радослав Кирилов 30, 1:2 Преслав Йорданов 62-дузпа

червен картон: Юлиян Попев 52

в неделя:

Локомотив София - Ботев Пловдив

ЦСКА-София - Берое

в понеделник:

Арда Кърджали - Септември София

Черно море - Левски - отложен

от петък:

Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:1)

голмайстор: 0:1 Георги Русев 10

Лудогорец - Спартак Варна - 5:0 (3:0)

голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 1, 2:0 Рик Джонатан 5, 3:0 Игор Тиаго 12, 4:0 Сисиньо 76, 5:0 Игор Тиаго 81