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С голове на Йон Бакеро и Радослав Кирилов Славия победи Пирин

Георги Крумов
С голове на Йон Бакеро и Радослав Кирилов Славия победи Пирин
С голове на Йон Бакеро и Радослав Кирилов Славия победи Пирин
снимка: БТА
Благоевград,  
30.07.2022 23:02
 (БТА)

Резултати и голмайстори от мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига: 

Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Бирсент Карагарен 71

Пирин Благоевград - Славия - 1:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Йон Бакеро 21, 0:2 Радослав Кирилов 30, 1:2 Преслав Йорданов 62-дузпа
червен картон: Юлиян Попев 52

в неделя:
Локомотив София - Ботев Пловдив

ЦСКА-София - Берое

в понеделник:
Арда Кърджали - Септември София

Черно море - Левски - отложен

от петък:

Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948  - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Георги Русев 10

Лудогорец - Спартак Варна - 5:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 1, 2:0 Рик Джонатан 5, 3:0 Игор Тиаго 12, 4:0 Сисиньо 76, 5:0 Игор Тиаго 81

/ГК/

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Към 23:21 на 30.07.2022 Новините от днес

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