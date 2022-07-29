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Лудогорец победи Спартак и се върна на върха в efbet Лига

Георги Крумов
Лудогорец победи Спартак и се върна на върха в efbet Лига
Лудогорец победи Спартак и се върна на върха в efbet Лига
Лудогорец отново води в класирането на efbet Лига / снимка: БТА
Разград,  
29.07.2022 23:03
 (БТА)

Резултати и класиране след мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига: 

Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948  - 0:1

Лудогорец - Спартак Варна - 5:0

в събота:

Ботев Враца - Локомотив Пловдив

Пирин Благоевград - Славия 

в неделя:

Локомотив София - Ботев Пловдив

ЦСКА-София - Берое

в понеделник:

Арда Кърджали - Септември София

Черно море - Левски - отложен

 

временно класиране:

 1. Лудогорец             4  3 1 0  12:2 10 точки
 2. ЦСКА 1948             4  2 2 0  5:3   8 
 3. ЦСКА-София            3  2 1 0  5:1   7
 4. Черно море            3  2 0 1  2:1   6
 5. Локомотив Пловдив     3  2 0 1  4:4   6
 6. Арда                  3  2 0 1  3:3   6
 7. Ботев Враца           3  1 1 1  5:5   4
 8. Берое                 3  1 1 1  3:3   4  
 9. Септември             3  1 1 1  4:5   4 
10. Левски                2  1 0 1  5:1   3 
11. Славия                2  1 0 1  1:1   3  
12. Хебър                 4  1 0 3  3:6   3 
13. Пирин                 3  0 2 1  3:4   2
14. Локомотив София       3  0 2 1  2:3   2
15. Спартак Варна         4  0 1 3  1:12  1
16. Ботев Пловдив         3  0 0 3  2:6   0

/ГК/

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