Лудогорец победи Спартак и се върна на върха в efbet Лига

Резултати и класиране след мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига:

Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948 - 0:1

Лудогорец - Спартак Варна - 5:0

в събота:

Ботев Враца - Локомотив Пловдив

Пирин Благоевград - Славия

в неделя:

Локомотив София - Ботев Пловдив

ЦСКА-София - Берое

в понеделник:

Арда Кърджали - Септември София

Черно море - Левски - отложен

временно класиране: 1. Лудогорец 4 3 1 0 12:2 10 точки 2. ЦСКА 1948 4 2 2 0 5:3 8 3. ЦСКА-София 3 2 1 0 5:1 7 4. Черно море 3 2 0 1 2:1 6 5. Локомотив Пловдив 3 2 0 1 4:4 6 6. Арда 3 2 0 1 3:3 6 7. Ботев Враца 3 1 1 1 5:5 4 8. Берое 3 1 1 1 3:3 4 9. Септември 3 1 1 1 4:5 4 10. Левски 2 1 0 1 5:1 3 11. Славия 2 1 0 1 1:1 3 12. Хебър 4 1 0 3 3:6 3 13. Пирин 3 0 2 1 3:4 2 14. Локомотив София 3 0 2 1 2:3 2 15. Спартак Варна 4 0 1 3 1:12 1 16. Ботев Пловдив 3 0 0 3 2:6 0