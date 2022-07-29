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Лудогорец вкара пет гола във вратата на Спартак Варна

Георги Крумов
Лудогорец вкара пет гола във вратата на Спартак Варна
Лудогорец вкара пет гола във вратата на Спартак Варна
Игор Тиаго вкара два гола за победата на Лудогорец / снимка: БТА
Разград,  
29.07.2022 22:59
 (БТА)

Резултати и голмайстори от мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига: 

Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948  - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Георги Русев 10

Лудогорец - Спартак Варна - 5:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 1, 2:0 Рик Джонатан 5, 3:0 Игор Тиаго 12, 4:0 Сисиньо 76, 5:0 Игор Тиаго 81

в събота:

Ботев Враца - Локомотив Пловдив

Пирин Благоевград - Славия 

в неделя:

Локомотив София - Ботев Пловдив

ЦСКА-София - Берое

в понеделник:

Арда Кърджали - Септември София

Черно море - Левски - отложен

/ГК/

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