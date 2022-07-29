Лудогорец вкара пет гола във вратата на Спартак Варна

site.btaЛудогорец вкара пет гола във вратата на Спартак Варна
Резултати и голмайстори от мачовете от четвъртия кръг в efbet Лига:
Хебър (Пазарджик) - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Георги Русев 10
Лудогорец - Спартак Варна - 5:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Бърнард Текпетей 1, 2:0 Рик Джонатан 5, 3:0 Игор Тиаго 12, 4:0 Сисиньо 76, 5:0 Игор Тиаго 81
в събота:
Ботев Враца - Локомотив Пловдив
Пирин Благоевград - Славия
в неделя:
Локомотив София - Ботев Пловдив
ЦСКА-София - Берое
в понеделник:
Арда Кърджали - Септември София
Черно море - Левски - отложен
/ГК/
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