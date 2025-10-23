Посолството на Суверенния Малтийски орден в България благодари на изпълнителя на народна музика Илия Луков

Ha вниманието на

г-н Илия Луков

Уважаеми г-н Луков,

Обръщам се към Вас, за да изкажа дълбоката си благодарност и признателност за възможността младежите с увреждания от Център за настаняване на младежи с увреждания „Надежда“ в гр. Дупница и социално слабите хора от католическа енория „Свети Йосиф“ да присъстват на Вашия концерт.

Те останаха искрено възхитени от магията на Вашето изпълнение, от прекрасните места, близо до сцената и от вниманието, което сте им отделили.

Човек с Вашия талант заслужава моите лични адмирации и поклон пред Вашето творчество и грижа не само за запазване и популяризиране на необятното българско народно фолклорно богатство, но и сте човек с голямо сърце, готов да подаде ръка на малки и големи, оказали се в неравностойно положение.

Моля, приемете още веднъж моите уверения в най-добри чувства към Вас и сърдечни пожелания за много здраве за Вас и Вашите близки, както и продължаващи творчески успехи!

София, 17 октомври 2025

Урсула Хофтер Дзуколи

Извънреден и пълномощен посланик

