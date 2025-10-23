Посолството на Суверенния Малтийски орден в България благодари на изпълнителя на народна музика Илия Луков

site.btaПосолството на Суверенния Малтийски орден в България благодари на изпълнителя на народна музика Илия Луков
Ha вниманието на
г-н Илия Луков
Уважаеми г-н Луков,
Обръщам се към Вас, за да изкажа дълбоката си благодарност и признателност за възможността младежите с увреждания от Център за настаняване на младежи с увреждания „Надежда“ в гр. Дупница и социално слабите хора от католическа енория „Свети Йосиф“ да присъстват на Вашия концерт.
Те останаха искрено възхитени от магията на Вашето изпълнение, от прекрасните места, близо до сцената и от вниманието, което сте им отделили.
Човек с Вашия талант заслужава моите лични адмирации и поклон пред Вашето творчество и грижа не само за запазване и популяризиране на необятното българско народно фолклорно богатство, но и сте човек с голямо сърце, готов да подаде ръка на малки и големи, оказали се в неравностойно положение.
Моля, приемете още веднъж моите уверения в най-добри чувства към Вас и сърдечни пожелания за много здраве за Вас и Вашите близки, както и продължаващи творчески успехи!
София, 17 октомври 2025
Урсула Хофтер Дзуколи
Извънреден и пълномощен посланик
((Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и изпълнителя на народна музика Илия Луков)
/ВБ/
