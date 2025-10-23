Община Тетевен ще изплати 4500 лева на семейства за новородено или осиновено дете, решиха общинските съветници на днешното си заседание. Това съобщи за БТА председателят на Общинския съвет Мария Стойчева, която е вносител на предложението.

В докладната се припомня, че със свое решение Общинският съвет в Тетевен е приел Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на общината. С него се уреждат условията, размера и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на семейства или хора, живеещи на семейни начала с новородено или осиновено дете, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Тетевен. Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец.

Петчленна комисия е разглеждала постъпилите заявления-декларации и е взела решение да се отпусне еднократна финансова помощ за девет деца по 500 лева. Средствата са от бюджета на Община Тетевен за настоящата година.