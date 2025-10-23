Подробно търсене

КАЗИНФОРМ: Финландският президент Александер Стуб ще направи във вторник официално посещение в Казахстан

Габриела Иванова
КАЗИНФОРМ: Финландският президент Александер Стуб ще направи във вторник официално посещение в Казахстан
КАЗИНФОРМ: Финландският президент Александер Стуб ще направи във вторник официално посещение в Казахстан
Снимка: КАЗИНФОРМ
Астана ,  
23.10.2025 18:27
 (БТА)

Финландският президент Александер Стуб ще направи следващия вторник официално посещение в Астана, съобщи казахстанската новинарска агенция КАЗИНФОРМ.

Посещението ще се осъществи по покана на президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев. Двамата ще обсъдят перспективите за развитие на двустранното сътрудничество и належащите глобални и регионални въпроси.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАЗИНФОРМ)

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:02 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация