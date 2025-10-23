Десислава Тодорова от "Движение за права и свободи" е избрана за председател на новия Общински съвет в Пазарджик

Десислава Тодорова от "Движение за права и свободи" беше избрана за председател на новия Общински съвет в Пазарджик. Тя получи 26 гласа от общо 41 гласували.

Три бяха номинациите – на д-р Елисавета Георгиева (Генчева) от "Продължаваме промяната – Демократична България", на Десислава Тодорова от "Движение за права и свободи" и на Атанас Николов от "Възраждане".

Новият Общински съвет - Пазарджик положи клетва на днешното си първо заседание в присъствието на областния управител Валентина Кайтазова и председателя на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров.