Благотворително бягане в помощ на пациенти с рак на гърдата организираха в Плевен от Асоциацията на студентите медици в България

Благотворително бягане в помощ на пациенти с рак на гърдата организираха от Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ) - клон Плевен. Инициативата, която осъществиха студентите Аша Манодж Тивари и Калоян Иванов, е в парк „Кайлъка". Тя е и по повод месеца за борба с рак на гърдата.

Трасето е с дължина пет километра. Участието не изисква задължително бягане – всеки желаещ може да се включи с дарение от 10 лв. и приятна разходка на открито по алеите в парка. Събраните средства ще бъдат дарени за фондация „Една от 8“ на Нана Гладуиш - неправителствена организация в подкрепа на жени с диагноза рак на гърдата и на техните близки.

„Това е първото спортно мероприятие, което АСМБ организира. То е с отворено начало и край и няма състезателен характер. Всеки може да се включи в рамките на определените два часа и половина“, каза за БТА студентката от трети курс специалност „Медицина“ Аша Манодж Тивари. Тя добави, че към първоначално обявения час има записани над 90 участници, но са сигурни, че ще се включат и още. Могат да участват и обикновени граждани, и такива се очакват след приключване на работния ден. Всички, които са участвали в благотворителното бягане ще получат значки.

Тивари е на мнение, че инициативата, която има за цел да обедини хората около каузата на доброто и активния начин на живот, е намерила добър отзвук у студентите в Плевен. Получили са подкрепа и от преподавателите от катедра „Спорт“ на Медицинския университет. Повечето участващи студенти са от България, но има и немалко чужденци.

Организаторите призовават: „Нека заедно превърнем движението в жест на подкрепа и съпричастност“. Те имат намерение да организират и други подобни събития.

Евалин Берова е от Ловеч. Тя е студент трети курс „Кинезитерапия“. Участва, защото каузата за жените с рак на гърдата я е докоснала и иска да дари средства и да тича за тях, въпреки, че те не могат да са сега тук.

Друг студент, който е един от първите, които тръгват по трасето е Радоан. Той е четвъртокурсник „Медицина“ и е от Плевен. За БТА той каза, че организацията е много добра. Самите те трябва да дават пример не само като бъдещи лекари, а и като хора.

Към събитието се присъединиха и представители на Регионалната здравна инспекция в Плевен. Те раздаваха брошури, които насърчават жените за редовни профилактични прегледи. „Хубаво е жените от целевата група да ходят на преглед всяка година, защото навременните прегледи са профилактика и водят до по-ранно диагностициране на заболяването“, каза за БТА началникът на отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" Борис Шарков.

По петкилометровото трасе преминаха и служителите от отдел „Спорт“ в Община Плевен.