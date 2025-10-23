Ученици в Разград направиха своите първи стъпки като "експерти" по европейски програми и проекти в рамките на програмата "Мениджър за един ден". За поредна година екипът на Областния информационен център в Разград даде възможност на млади хора да се запознаят отблизо с реалната им работна среда.

Експертите за един ден – учениците от Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” Преслава Петрова, Георги Богомилов, Иван Иванов, Николай Григоров и Семир Сюлейманов; Мюжгян Ибрямова и Хайрие Ерол от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман”; Калина Маринова и Селин Кадир от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф” и Емирхан Христов от Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев“ се запознаха със съдържанието на Единния портал на еврофондовете в България www.eufunds.bg и секцията на ОИЦ – Разград в портала. Управителят на центъра Юлиян Данаилов обясни, че възпитаниците на гимназиите са научили още практическите подробности, свързани с проeктната дейност, запознали са се също с начина за разработване, подаване и отчитане на европроекти в ИСУН 2020. Интерес младите хора проявили към възможностите за производствени практики, стажуване и доброволчески инициативи по програмите „Еразъм +” и „Европейски корпус за солидарност” на Европейския съюз.

Младите евроексперти участваха и в подготовката и провеждането на открита приемна пред офиса на ОИЦ – Разград, където подпомогнаха представянето на информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти с евросредства. Всеки младеж, включил се в днешното издание на инициативата “Мениджър за един ден”, освен знания и опит, получи и сертификат за участие.

Учениците заявиха, че престоят им в ОИЦ – Разград е бил много полезен и приятен. Те изявиха желание да участват в инициативите на центъра и в бъдеще, а някои и да осъществят лятната си производствена практика там.

Момичетата и момчетата бяха придружени от заместник-директора по учебната дейност в НПТГ „Шандор Петьофи” Цветалина Минкова и преподавателката от ПГИ „Робер Шуман” Иванка Танева. Педагозите благодариха на екипа на ОИЦ, че чрез програмата са дали шанс на младите хора да се докоснат до спецификата на тяхната работа.

Ученици влязоха днес в ролята на депутати в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“, разиграха своеобразно пленарно заседание в парламента и се обявиха за повече младежки политики.

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова връчиха вчера сертификати на ученици, заели техните постове за един ден.