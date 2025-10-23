Турска кметица, родена в България, и кметът на пловдивската община "Родопи" засадиха дръвчета в изпепелени от пожара гори

Кметицата на община Биледжик, окръг Ескишехир в Западна Турция, Мелек Мързак Субашъ и кметът на община „Родопи“- Пловдив Павел Михайлов засадиха първите дръвчета в гориста местност около Биледжик, която беше изпепелена от пожарите през това лято.

Мелек Мързак Субашъ, която е родена в Разград, а по-късно семейството ѝ се е преселило в Турция, съобщи за инициативата в профила си във Фейсбук. Мелек Мързак Субашъ беше избрана за кмет на Биледжик през 2024 г. с подкрепата на опозиционната Народнорепубликанска партия. Тя е завършила архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София.

Биледжик беше една от най-засегнатите от огнената стихия турски общини това лято. Пожарите наложиха евакуацията на стотици граждани. Пострадаха и домашни животни.

Във видео, разпространено в личния ѝ профил във Фейсбук, Мелек Мързак Субашъ каза, че е искала именно при посещението на Павел Михайлов да бъде засадено първото дръвче по програмата за залесяване.

„Както знаете, съвсем скоро в Биледжик се преборихме с много сериозни пожари. При посещението на побратимената ни община искахме да посадим дръвче, което е символ на нашето приятелство“, заяви кметицата на Биледжик. При засаждането на дръвчетата тя призова гражданите да бъдат по-внимателни, за да опазят своята страна и природа.

Кметът на община „Родопи“ на свой ред подчерта, че управниците трябва да дават пример с подобни инициативи.

„Понякога природата е по-силна от човека. Такива бедствия се случват навсякъде по света – в България, в Турция. Затова сме ние управляващите, за да дадем пример как трябва да се действа и как трябва да се възстановят щетите от едно подобно природно бедствие“, каза Павел Михайлов.

Община „Родопи“ и община Биледжик са побратимени общини, а при посещението на делегацията от България, в която бяха включени и представители на бизнеса, беше организирана и обиколка, при която бяха представени ключови икономически сектори и занаяти в Биледжик. Засаждането на иглолистните дръвчета беше последната част от програмата на българската делегация в турската община.