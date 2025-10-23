Осигурен е безплатен превоз на пътниците от селата Труд и Строево до решаването на проблема с маршрутна линия 5, съобщи кметът на община Марица Димитър Иванов във фейсбук страницата на с. Труд.

В обръщението му към жителите на двете села се посочва, че по негова инициатива в Областна администрация – Пловдив е имало работна среща относно спирането на маршрутни линии № 5 и № 8. В срещата са участвали областният управител проф. Христина Янчева, кметът на с. Труд Спас Стайков, собственикът на фирмата превозвач Петко Ангелов, както и представители на Сдружение „Бъдеще за село Труд“. На срещата е уточнено, че към настоящия момент няма да бъде възстановено обслужването по линия № 5.

С оглед осигуряване на нормалното придвижване на учениците, работещите и всички жители на община Марица, които ежедневно разчитат на услугите на маршрутна линия № 5, считано от утре превозите ще се извършват временно от друг превозвач до решаване на проблема с линията. Маршрутът ще е същият, но до връзка с градския транспорт на Пловдив, предвид невъзможността автобусите да навлизат в градската мрежа.



Временният превоз ще бъде безплатен за пътниците и ще се финансира от Община Марица, със съдействието на дарители – отзивчиви и съпричастни хора, които се свързали с кмета Димитър Иванов и са заявили готовност да окажат подкрепа в името на осигуряването на редовен транспорт за децата и жителите на общината.



