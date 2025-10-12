Подробно търсене

В „Театър 199“ започнаха репетициите на „Годината на магическото мислене“ от Джоун Дидиън, снимка – „Театър 199“
12.10.2025
В „Театър 199“ започнаха репетициите на „Годината на магическото мислене“ по едноименния роман на Джоун Дидиън, информират от трупата.

По думите им това е вълнуваща, поетична и дълбоко човешка история за любовта, загубата и силата на паметта – история, която ни пренася в интимен свят, който се отличава с чувствителност и емоционална дълбочина.

Моноспектакълът е с участието на Анастасия Лютова. Постановката е на Стайко Мурджев, преводът – на Любов Костова, сценография – Никола Налбантов, музика – Петър Дундаков. 

„Животът се променя за секунда. Сядаш да вечеряш и животът такъв, какъвто го познаваш, свършва“. Какво остава от него, когато съпругът ти, с когото си споделил четиридесет години, умира внезапно, а единствената ти дъщеря е в кома в болницата? Писателката търси отговора в разтърсваща автобиографична изповед. Романът ѝ излиза у нас през 2021 г. от „Лист“.

Джоун Дидиън е родена през 1934 г. в САЩ. Пише романи, филмови сценарии, публицистични текстове със социално-политическа насоченост. Литературната ѝ кариера започва в студентските ѝ времена в университета „Бъркли“, след като печели награда за есе, спонсорирана от списание Vogue.

