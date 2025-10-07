Радина Кърджилова и Павел Иванов влизат в „Под прикритие“

Павел Иванов, Радина Кърджилова, Климентина Фърцова и Велина Георгиева са сред новите попълнения в шестия сезон на „Под прикритие“, информират от БНТ.

По думите им предстои завръщането на култови герои като Иво Андонов – в ролята е Захари Бахаров, Росен Гацов - Куката – в ролята е Мариан Вълев, Тишо - Големия Близнак – в ролята е Кирил Ефремов. Актрисата Йоанна Темелкова продължава историята на Ния, дъщерята на Петър Туджаров-Джаро – в ролята е Михаил Билалов.

„Над 5000 изстреляни патрона само за два дни, десетки автомобили, използвани за каскади, впечатляващи сцени с 12 едновременно работещи на терен каскадьори – това са само част от любопитните факти от снимачната площадка на „Под прикритие 6“, разказват от екипа. Снимките се осъществяват в различни градове и курорти в страната, сред които София, Варна, Боровец и Св. св. Константин и Елена, като до края на годината ще обхванат още много локации.

Изпълнителен продуцент на шести сезон е Магърдич Халваджиян, креативен продуцент и сценарист е Димитър Митовски, режисьор – Виктор Божинов. Сценаристи са Ваня Николова, Борислав Захариев и Слави Ангелов, а оператори – Георги Гвоздев, Радослав Гочев и Мартин Чичов.

Както писа БТА, сред новите лица в актьорския състав е и Юлиан Вергов.

/ДД