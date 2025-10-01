Изложба „Цветът, който прониква в душата“ представя картини в синя тоналност в художествената галерия в Стара Загора

Утре, 2 октомври, в Художествената галерия в Стара Загора ще бъде открита сборната изложба „Цветът, който прониква в душата“. Това съобщават от официалния сайт на културната институция. В експозицията са включени 24 живописни творби, създадени през втората половина на 20 век и подбрани от колекцията на галерията. Общото между тях е синьото - цветът, който в представата на художниците надхвърля сетивното и достига до най-дълбоките пластове на човешката емоция и душевност.

Изложбата поставя фокус върху ролята на синия цвят в съвременното българско изобразително изкуство. Заглавието ѝ се вдъхновява от думите на Анри Матис за цветове в изкуството: „Едно определено синьо прониква в душата ти…“, посочват организаторите. Те допълват, че при някои художници синьото е предпочитано изразно средство, а при други – търсен акцент, който подсилва емоционалния завършек на творбата. Независимо от подхода, този цвят остава общ знаменател за стремежа на художника да надхвърли видимото. Често той се използва като символ, чиято стойност граничи между материалното и нематериалното – едновременно означава „дистанция“ и „дълбочина“, „безкрайност“ и „метафизичност“, създавайки асоциации и метафори.

В екипа на изложбата участват Джулиана Гутова, Пламен Кирилов и Катя Тинева-Гюрковска.

Експозицията може да бъде видяна до 14 октомври.