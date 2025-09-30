Депутатът Тома Биков се срещна в Солун с българския патриарх Даниил и с представители на Интерпарламентарната асамблея по православие

Депутатът Тома Биков, който е ръководител на българската делегация в Интерпарламентарната асамблея по православие, е на посещение в Солун, Гърция. Той е имал среща с българския патриарх Даниил, с Неврокопския митрополит Серафим, с генералния секретар на Интерпарламентарната асамблея по православие Максимос Харакопулос и депутат от Нова демокрация и с Костас Магдалис, основател на асамблеята, съобщи Биков в публикация във Фейсбук.

Сред обсъжданите теми са били свързването на православните християни на Балканите, чиято обща съдба в християнството е единствената сила, която може да ги обедини истински, пише в публикацията.

Интерпарламентарната асамблея по православие е интерпарламентарна институция, създадена по инициатива на гръцкия парламент, първото й заседание е през 1993 г. В нея членуват православни депутати от Албания, Армения, България, Грузия, Гърция, Естония, Кипър, Казахстан, Латвия, Беларус, Литва, Молдова, Украйна, Полша, Руската федерация, Сърбия, Черна гора, Австралия, Палестина, Йордания, Ливан, Сирия, Уганда, Судан, САЩ и Канада, сочат данни от официалния сайт на гръцкия парламент.

Тома Биков (ПГ на ГЕРБ-СДС) е начело на българската парламентарна делегация в Интерпарламентарната асамблея по православие, която включва още депутатите Атанас Атанасов (ПГ „БСП-Обединена левица“), Калин Стоянов (ПГ на ДПС-Ново начало) и Петър Петров (ПГ "Възраждане").

Както БТА писа, българският патриарх Даниил участва в Солун във форума „Втора международна научна конференция за 100 години на списание „Теология“. Приносът му за богословската просвета и присъствието на Православната църква и богословие в цифровата епоха“.

