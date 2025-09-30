Повече от 200 души се включиха в обсъжданията на Концепции за интегрирани териториални инвестиции в Област Монтана

В област Монтана приключиха обществените обсъждания, свързани с концепциите за интегрирани териториални инвестиции, съобщиха от Областния информационен център. Над 200 души се включиха в публичните консултации, проведени в региона, по повод проектни предложения, преминали етапа на проверка за административно съответствие и допустимост по процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) – 2“ от Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027.

Целта на тези консултации е да се осигури максимална публичност, така че възможно най-голям брой граждани и заинтересовани страни да бъдат информирани за разработените концепции и очакваните резултати от реализирането им. Също така да бъде получена обратна връзка относно представените концепции и отделни проекти в региона.

Участието на местните общности в процеса на подбор се осигурява като мненията и коментарите от обсъжданията се представят на широкия състав на Регионалния съвет за развитие, който трябва да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за приноса на фондовете на Европейския съюз към Интегрираните териториални стратегии за развитие.

Три от концепциите включват дейности, които ще се изпълняват на територията на областта. Една от тях е на територията на община Лом – „Запазване и развитие на човешкия капитал в Северозападен регион чрез мерки за интегрирано териториално развитие на териториите на община Лом и община Видин“ на обща стойност 50 469 799 лева. Останалите две са на територията на община Монтана, те са „Интегрирани подходи за здраве и образование в Северозапада“ на обща стойност 53 320 000 лева, и „Враца и Монтана – регион на грижа и знание“ на обща стойност 51 640 000 лева.

В края на септември обществени обсъждания се проведоха в Берковица, Лом, Монтана и Чипровци.

С цел осигуряване на максимална публичност и прозрачност доклад с резултатите от обществените обсъждания се публикува и на страницата на Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ bgregio.eu и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове eufunds.bg, посочват още от Областен информационен център – Монтана.