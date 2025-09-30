УЕФА изпрати българския съдия Радослав Гадженов за първи път на мач в основната фаза на Лигата на Конференциите

Българският футболен съдия Радослав Гидженов получи първо назначение в групова фаза на европейските турнири през сезон 2025/26, след като Съдийската комисия на УЕФА реши да го изпрати на срещата от 2-ия кръг в Лигата на Конференциите между Ноа Ереван (Армения) и хърватския Риека.

Срещата е в четвъртък (2-и октомври) от 19:45 часа българско време на стадион "Вазген Саргисян" в арменската столица Ереван.

Помощници на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Георги Дойнов, а четвърти съдия е Венцислав Митрев. Съдиите, които ще им помагат със системата за видеопроверка (ВАР), обаче са от Естония. Главен ВАР-съдия ще бъде Марко Лиива, а асистент-ВАР-съдия е Йоонас Яновиц.

Марко Бордж от Малта ще бъде Съдийски наблюдател, а дежурен делегат на УЕФА е бившият румънски национален вратар Флорин Пруня.

За Гидженов това ще бъде четвърти европейски мач през този сезон, като до момента има един в квалификациите за Шампионска лига, един в квалификациите на Лигата на Конференциите, както и един в младежката Шампионска лига. Отделно от това, той има осем мача в българската efbet Лига, а само преди ден БФС го защити за решенията му на мача Левски – Лудогорец, след като "сините" подадоха жалба срещу работата му на терена.