Радио Свободна Европа: Европейската агенция за околна среда отбелязва влошаване на екологичните условия, със сериозни последици за населението в Северна Македония

Под заглавие "Екологична аларма от ЕС - тревожни данни за околната среда", редакцията на Радио Свободна Европа в Северна Македония информира за доклада на Европейската агенция за околна среда, който отбелязва влошаване на екологичните условия, със сериозни последици за населението в Северна Македония. Енергийната бедност засяга 23,85 процента от домакинствата в страната, което е значително над средното за държавите членки на ЕС от 7,5 процента.

Оценка за всяко от трите измерения - околна среда и климат, социално-икономически промени и системни промени в енергетиката, мобилността и храните, е изготвена от експерти от Европейската мрежа за информация и мониторинг на околната среда, въз основа на 20 показателя, установени от Европейската агенция за околна среда, а анализираният период е от 2007 до 2023 г.

Поради лошото качество на въздуха Северна Македония губи годишно около 3800 души, което представлява 17,7 процента от общата смъртност на населението и прави страната сред най-замърсените държави в Европа. Икономическите загуби от тези ефекти възлизат на между 5,2 и 8,5 процента от брутния вътрешен продукт, според оценки на Световната банка. Това означава, че замърсяването на въздуха струва над половин милиард долара годишно, пише в раздела за околна среда и климат, информира изданието.

От години Скопие е в списъците на най-замърсените градове в Европа, особено през зимния период. Годишно в страната се регистрират над 7200 нови случая на всички видове онкологични заболявания, а според данни на Института за обществено здраве смъртността е около 3780 души годишно пише Радио Свободна Европа”.

В доклада се отбелязва, че Северна Македония е далеч от постигането на целта за значително намаляване на общото производство на отпадъци на национално равнище, въпреки че страната разработва стратегия и план за управление на отпадъците. Оценката е, че е постигнат известен напредък в инфраструктурата за събиране на отпадъци, но настоящата система остава неадекватна.

„Разчитането на депониране на отпадъците допринася за замърсяването на околната среда, включително на почвата и подземните води, както и за емисиите на парникови газове. Незаконното изхвърляне на отпадъци също остава проблем, който допълва въздействието на отпадъците върху околната среда. Липсата на подходящо разделение на отпадъците допринася за ниските нива на рециклиране. Далеч е постигането на целта за значително намаляване на общото производство на отпадъци“, се казва в доклада, цитиран от медията.

По отношение на ключовите тенденции и оценките за социално-икономически промени, данните показват, че енергийната бедност в Северна Македония е сериозен проблем, защото 61 процента от домакинствата използват дърва за отопление, което допълнително допринася за замърсяването на въздуха и „социалните неравенства затрудняват зеления преход”.

Производството на храни е определено като третата най-важна икономическа дейност в Северна Македония, като се отбелязва, че „привеждането в съответствие със стандартите на ЕС остава ключово за подобряване на качеството на храните и достъпа до пазара, с текущи реформи за справяне с предизвикателствата на интеграцията в ЕС“.

„Урбанизацията и застаряващото население са допълнителен натиск върху сектора, тъй като 58 процента от хората живеят в градовете, докато селските райони, които покриват 89 процента от територията на страната изпитват икономически неравенства. Земеделието осигурява работа на 14 процента от работната сила, а растениевъдството, което представлява 76 процента от земеделската продукция, е изправено пред неефективност поради ограниченото внедряване на технологии и лошо управляваните вериги за доставки на храни, особено за пресни продукти“, се казва в доклада.

Европейската агенция за околна среда препоръчва устойчивите земеделски практики да дават приоритет на опазването на околната среда и социално-икономическата справедливост, а по отношение на транспорта препоръката е държавата да насърчава транспорт с електрически превозни средства и развитие на подходяща инфраструктура.