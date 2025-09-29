Българската академия на науките представя колективна монография на тема „Дигитални неравенства“

site.btaБългарската академия на науките представя колективна монография на тема „Дигитални неравенства“
Институтът по философия и социология към Българската академия на науките (ИФС-БАН) ще представи колективната монография на тема „Дигитални неравенства“, съобщиха организаторите. Официалното представянето на монографията ще се състои на 29 септември в Огледалната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Монографията е резултат от проведени изследвания с качествени методи по проект „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“. Проектът е реализиран от учени от Института по философия и социология при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Бургаския свободен университет, и е финансиран от Фонд „Научни изследвания“.
Изследването очертава няколко ключови тенденции, включително как дигитализацията променя социалната структура на обществото и създава нови възможности за включване, но и нови линии на изключване. Достъпът до технологии вече не е единственият проблем, а ключово става неравномерното разпределение на уменията и възможността за пълноценно участие в дигиталната среда. Неравенствата се задълбочават между различни социални групи по възраст, пол, образование, етнос и местоживеене, казаха организаторите.
Изследването подчертава ролята на технологиите като „двойно острие“, което от една страна е средство за социална мобилност, но от друга - може да засилва изолацията на уязвимите групи. Колективната монография, издадена в резултат от изследването, обединява работата на 23 автори, сред които и чуждестранни учени.
Колективния труд предлага интердисциплинарен анализ на социалните ефекти от дигитализацията в България и очертава необходимостта от нова социология на дигиталната ера, която да разбира технологиите не само като инструмент, а и като фактор за социални процеси, поясняват организаторите.
