Полицаи задържаха 44-годишен шуменец за домашно насилие спрямо жена, с която живее на семейни начала

Полицаи задържаха мъж на 44 години от Шумен за упражнено домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Около 22:30 часа снощи е получен сигнал, че в местността Под манастира мъжът е нанесъл удари с ръце по тялото на 51-годишна жена, с която живее на семейни начала. Малко по-късно той е установен и задържан за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.
Мъж е задържан в полицейския арест в Нови пазар след сигнал за упражнено домашно насилие, информираха вчера от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско, съобщи в началото на май директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.
