Подробно търсене

Половин Хасково остана без вода заради авария по магистрален водопровод

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
Половин Хасково остана без вода заради авария по магистрален водопровод
Половин Хасково остана без вода заради авария по магистрален водопровод
БТА, Хасково - ВиК. Снимка: Николай Грудев, архив
Хасково,  
29.10.2025 12:02
 (БТА)

Голяма част от кварталите в източната част на Хасково са без вода днес заради авария по магистрален водопровод, казаха за БТА от пресцентъра на ВиК -Хасково.

Екипи на дружеството работят по отстраняване на проблема, а до приключване на работата с нарушено водоподаване са кварталите: „Тракийски“, „Македонски“, "Младежки хълм“, „Хисаря“ и части от „ Овчарски“, а също и село Стамболийски.

Екипи на Вик работят и по водопроводи към и в свиленградските села Капитан Андреево, Димитровче, в симеоновградските - Свирково, Калугерово, Троян, Дряново, и димитровградското село Горски извор, където е възможно частично временно прекъсване на водоподаването, предупредиха от дружеството.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:11 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация