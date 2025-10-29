Половин Хасково остана без вода заради авария по магистрален водопровод

Голяма част от кварталите в източната част на Хасково са без вода днес заради авария по магистрален водопровод, казаха за БТА от пресцентъра на ВиК -Хасково.

Екипи на дружеството работят по отстраняване на проблема, а до приключване на работата с нарушено водоподаване са кварталите: „Тракийски“, „Македонски“, "Младежки хълм“, „Хисаря“ и части от „ Овчарски“, а също и село Стамболийски.

Екипи на Вик работят и по водопроводи към и в свиленградските села Капитан Андреево, Димитровче, в симеоновградските - Свирково, Калугерово, Троян, Дряново, и димитровградското село Горски извор, където е възможно частично временно прекъсване на водоподаването, предупредиха от дружеството.