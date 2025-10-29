Три деца – на осем, десет и единадесет години, са пребили момче на десет години в градския парк „Крайискърец“ в Самоков, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София.

Малолетните са предадени на прокуратурата. Работата по случая започнала след получен сигнал от мъж, че в парк „Крайискърец“ 10-годишният му син е бил нападнат и набит от три други деца. След проведени активни оперативно-издирвателни действия полицейските служители установили извършителите. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 61, ал.1 от Наказателния кодекс.

Този член гласи, че пo oтнoшeниe нa нeпълнoлeтeн, извъpшил пopaди yвлeчeниe или лeĸoмиcлиe пpecтъплeниe, ĸoeтo нe пpeдcтaвлявa гoлямa oбщecтвeнa oпacнocт, пpoĸypopът мoжe дa peши дa нe ce oбpaзyвa или дa пpeĸpaти oбpaзyвaнoтo дocъдeбнo пpoизвoдcтвo, a cъдът дa peши дa нe бъдe пpeдaвaн зa cъдeнe или дa нe бъдe ocъдeн, aĸo cпpямo нeгo мoгaт дa ce пpилoжaт ycпeшнo възпитaтeлни мepĸи пo Зaĸoнa зa бopбa cpeщy пpoтивooбщecтвeнитe пpoяви нa мaлoлeтнитe и нeпълнoлeтнитe.

Миналата седмица жител на Самоков сигнализира в районното полицейско управление в града, че двама младежи са му нанесли юмручни удари, причинявайки му отоци и синини по лицето и тялото.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов каза преди месеци, че е необходим нов закон за превенция и противодействие на детската престъпност.