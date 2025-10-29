Началникът на РУО в София-град д-р Елеонора Лилова беше лектор на обучителен семинар за директори в образователните институции

Началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град д-р Елеонора Лилова беше лектор на обучителен семинар за директори в образователните институции, организиран от Асоциацията на работодателите в системата от институциите в предучилищното и училищно образование, съобщиха от РУО в София-град.

Семинарът беше посветен на повишаването на административния капацитет на директорите, на качеството на работата им и на подкрепата от страна на Регионалните управления на образованието.

Д-р Лилова постави фокус върху компетентности, отговорности и дейности в своята лекция. Тя подчерта ролята на училищния директор като централна фигура, която трябва да се стреми съм едновременното постигане на две еднакви по своята важност цели - да бъде както управляващ на институцията, така и педагогически лидер. Особено място в тази посока заема непрекъсната и умела комуникация с всички заинтересовани за образователната институция страни.

Началникът на РУО в София-града посочи и необходимостта от развитие на аналитични и лидерски компетентности за прогнозирането и определянето на стратегическите посоки за развитие на училището в условията на динамични промени в традиционните нагласи. За целта началникът на РУО в София-град препоръча и използването на подходящи инструменти - като прилагането на ежегодна самооценка, определянето на индикатори и мерки за подобрение и надграждане на постигнатото.

Д-р Елеонара Лилова обърна специално внимание и на свързването на поставяните цели с реалните действия и наличните ресурси, както и на развитието на професионалната квалификация особено по отношение на дигиталната компетентност, иновациите и приобщаващото образование.

Както писа БТА, Регионалното управление на образованието в София-град на 27 октомври посрещна с официална церемония новопостъпилите през тази учебна година млади учители. Новите 136 млади учители в столицата получиха символичния ключ на знанието, а церемонията се водеше от началника на РУО в София-град д-р Елеонора Лилова в Столичния регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала".