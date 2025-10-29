Подробно търсене

ОБНОВЕНА Рая Назарян бе избрана за председател на 51-вото Народно събрание

Нелли Желева
София,  
29.10.2025 11:18 | ОБНОВЕНА 29.10.2025 12:04
 (БТА)

Рая Назарян, номинирана от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание. Тя получи подкрепата на 129 народни представители, 77 бяха против,  14 се въздържаха.

"За" кандидатурата ѝ гласуваха ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и четирима нечленуващи в парламентарна група народни представители. Против бяха "Продължаваме промяната-Демократична България" (11 депутати), "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие". Въздържаха се 14 народни представители от ПП-ДБ.

"Възраждане" издигнаха за поста Цончо Ганев, зам.-председател на 51-вия парламент. За него гласуваха 41, против - 118, въздържаха се 62 депутати.

Ганев подкрепиха съпартийците му от "Възраждане" и групата на "Величие". Против бяха от ГЕРБ-СДС (31 депутати), "Продължаваме промяната-Демократична България", "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица" (трима депутати), "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и четирима нечленуващи в парламентарна група. Въздържаха се 32 депутати от ГЕРБ-СДС, четирима от ПП-ДБ, 12 от "БСП-Обединена левица", двама от ИТН, един от АПС и  "Морал, единство, чест".

В началото на днешното пленарно заседание, след откриването му, Наталия Киселова ("БСП-Обединена левица") обяви, че е подала заявление, с което се оттегля от поста.

 

 

/МК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:10 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация