Подробно търсене

Присъди от 3 години до 12 месеца затвор условно поискаха прокурори по делото за разпространяване на фалшиви новини за Брижит Макрон

Габриела Големанска
Присъди от 3 години до 12 месеца затвор условно поискаха прокурори по делото за разпространяване на фалшиви новини за Брижит Макрон
Присъди от 3 години до 12 месеца затвор условно поискаха прокурори по делото за разпространяване на фалшиви новини за Брижит Макрон
Снимка: AP Photo/Laurent Cipriani, file
Париж,  
29.10.2025 11:55
 (БТА)

Прокурорите по делото за разпространяване на фалшиви новини срещу френската първа дама Брижит Макрон поискаха присъди от 3 години до 12 месеца затвор условно и глоби до 8000 евро за 10-те обвиняеми, предаде Франс прес. Съдебното решение ще бъде оповестено на 5 януари догодина.

Най-големи присъди бяха поискани срещу медиума Амандин Рой, галериста Бертран Шьолер и есеистката и писателка Орелиен Поарсон-Атлан, известна с прякора Зое Саган, за които се казва, че са подстрекавали към разпространението на неверните новини, според които Брижит Макрон е била родена като мъж.

Процесът започна в понеделник, а вчера беше разпитана и дъщерята на първата дама – 41-годишната Тифен Озиер.  Тя каза, че здравословното състояние на майка й се влошавало заради фалшивите новини по неин адрес. Дъщерята на Брижит Макрон каза, че майка й е постоянно нащрек, страхувайки се, че всяка нейна снимка ще бъде обект на манипулативна интерпретация.

Френската президентска двойка заведе това лято и дело срещу американската дясна подкастърка Кендис Оуънс за разпространение на фалшивата новина, че Брижит Макрон е родена като мъж.

/ГГ/

Свързани новини

27.10.2025 06:09

Десет души са съдени в Париж за сексистки кибертормоз на първата дама на Франция

Десет души са съдени днес и утре в Париж за сексистки кибертормоз на първата дама на Франция Брижит Макрон, срещу която се тиражира фалшива новина,  твърдяща, че тя е транссексуална, предаде Франс пес. Подобна жалба семейство Макрон е завело и в САЩ

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:12 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация