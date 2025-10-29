Присъди от 3 години до 12 месеца затвор условно поискаха прокурори по делото за разпространяване на фалшиви новини за Брижит Макрон

site.btaПрисъди от 3 години до 12 месеца затвор условно поискаха прокурори по делото за разпространяване на фалшиви новини за Брижит Макрон
Прокурорите по делото за разпространяване на фалшиви новини срещу френската първа дама Брижит Макрон поискаха присъди от 3 години до 12 месеца затвор условно и глоби до 8000 евро за 10-те обвиняеми, предаде Франс прес. Съдебното решение ще бъде оповестено на 5 януари догодина.
Най-големи присъди бяха поискани срещу медиума Амандин Рой, галериста Бертран Шьолер и есеистката и писателка Орелиен Поарсон-Атлан, известна с прякора Зое Саган, за които се казва, че са подстрекавали към разпространението на неверните новини, според които Брижит Макрон е била родена като мъж.
Процесът започна в понеделник, а вчера беше разпитана и дъщерята на първата дама – 41-годишната Тифен Озиер. Тя каза, че здравословното състояние на майка й се влошавало заради фалшивите новини по неин адрес. Дъщерята на Брижит Макрон каза, че майка й е постоянно нащрек, страхувайки се, че всяка нейна снимка ще бъде обект на манипулативна интерпретация.
Френската президентска двойка заведе това лято и дело срещу американската дясна подкастърка Кендис Оуънс за разпространение на фалшивата новина, че Брижит Макрон е родена като мъж.
