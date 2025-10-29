Подробно търсене

Нов дихателен тест прави пробив при диагностиката на рак на панкреаса

Михаил Евлогиев
Снимката е илюстративна. Източник: AP/Lindsey Wasson
Лондон,  
29.10.2025 11:59
 (БТА)
Нов дихателен тест за рак на панкреаса може да "революционизира" грижите за пациентите, съобщава ДПА.

Проучване е напът да оцени ефективността на първия в света дихателен тест за заболяването, което е известно с това, че е трудно за откриване в ранните си стадии. Организацията Pancreatic Cancer UK, която финансира проучването, заяви, че стартирането на проучването е "най-значимата стъпка към животоспасяващ пробив от 50 години насам". Неясните симптоми на заболяването, включително болки в гърба и лошо храносмилане, означават, че то често не се открива, докато не се разпространи в други части на тялото.

Сега учените от Импириъл колидж в Лондон се надяват да установят хода на заболяването с новия дихателен тест. Той ще бъде изпитан сред 6000 пациенти с неизвестна диагноза в 40 центъра в Англия, Уелс и Шотландия. Ако се докаже ефективността му, изследователите се надява, че тестът може да бъде внедрен в кабинетите на общопрактикуващите лекари в рамките на пет години, което означава, че пациентите биха могли да бъдат диагностицирани по-рано, когато лечението може да е по-ефективно.

Голямото проучване е резултат от по-малко проучване на 700 пациенти в продължение на две години, което показа „обещаващи“ резултати, според учените. Тестът се използва за откриване на комбинация от „летливи органични съединения“, присъстващи в издишания въздух. Изолирането на уникални комбинации от тези съединения може да определи точно дали човек има рак на панкреаса, като резултатите ще са достъпни за общопрактикуващите лекари само в рамките на три дни.

Понастоящем пациентите със съмнение за рак на панкреаса се насочват за сканиране или се изпращат в болница за допълнителни изследвания. Даяна Джуп, главен изпълнителен директор на Pancreatic Cancer UK, която предоставя 1,1 милиона британски лири за финансиране на изследването, посочи, цитирана от ДПА: „Новият тест има потенциала да революционизира ранното откриване на рак на панкреаса. Това несъмнено е най-значимата стъпка към животоспасяващ пробив от 50 години насам“.

