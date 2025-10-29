Стара Загора ще бъде утре домакин на форума "Европейско и национално финансиране: практични решения за бизнеса"

Стара Загора ще бъде домакин на форума "Европейско и национално финансиране: практични решения за бизнеса" на 30 октомври, който ще събере институции, предприемачи и експерти, за да представят новите възможности пред бизнеса. Това съобщиха от Invest Stara Zagora, отделът за инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход към Община Стара Загора, който е организатор на събитието.

Форумът е посветен на реалните решения пред бизнеса - как да се превърнат възможностите за европейско и национално финансиране в основа за растеж и развитие. В рамките на събитието участниците ще получат ясни насоки, ще чуят успешни примери от компании, които вече са преминали по този път, и ще бъдат представени най-актуалните програми и инструменти за подкрепа. Участниците ще могат не само да почерпят практически опит, но и да изградят нови контакти с партньори, експерти и представители на институциите - връзки, които могат да се окажат ключови за бъдещите им стъпки, информират организаторите.

В първия панел ще бъдат представени достъпни програми и инструменти, приоритетни сектори, очаквани инвестиции, както и ориентир за срокове и изисквания. Акцентът е върху приложимостта - как една идея се превръща в проект с реалистичен бюджет, измерими индикатори и устойчив ефект за компаниите и регионалното развитие. Участие ще вземат Радостин Танев, заместник-кмет на Община Стара Загора, Борислава Габровска, старши съветник в Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Александър Георгиев, изпълнителен директор на Фонд на Фондовете, Илияна Илиева, директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", към Министерство на иновациите и растежа, съобщават организаторите. Покана е отправена и към Юра Витанова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Модератор на панела е Мартин Гиков, председател на Борда на JEREMIE България.

Фокусът на втория панел "Промяната на терен: реални решения, реални възможности" са компании от региона, които вече мислят за преход, зелени инвестиции, трансформация на производството, диверсификация. В него ще участват Радка Тилева, управител на Областен информационен център Стара Загора, Поля Тончева, експерт по програми и проекти в ЕЦИХ "Загоре", Росица Райкова, началник отдел "Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход", община Стара Загора, Венцеслав Славов, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) - Стара Загора и Любомир Градев, изпълнителен директор на „Монек България“, а модератор е Теодора Пехливанова, член на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

В третия панел "Как се създава успешен проект – от идея до финансиране" ще бъдат представени стъпките за подготовка на проектни предложения, често срещани грешки и добри практики. Дискусията ще бъде насочена към това как бизнесът може да увеличи шансовете си за финансиране по различни програми. Експертите, които ще участват в този панел са Мирослав Джунев, старши мениджър в EY България, Галя Менова, управител на "Хюмън консултинг" и Моника Манолова, управител на Група "Рубикон", а модератор е Елеонора Иванова, основател на платформата Fininfo.bg

След панелната част участниците ще могат да се включат в експо зоната и да получат индивидуални консултации от експерти, представители на финансови институции и консултантски компании. Това е възможност за обсъждане на конкретни проектни идеи и следващи стъпки към кандидатстване, посочват организаторите.

Участието е безплатно и само след предварителна регистрация, а форумът започва в 9:30 часа и ще се проведе в Културен дом-Стара Загора.

До края на годината в Стара Загора предстоят събитията Digital4StaraZagora, свързано с онлайн търговията и ZagoraDev за новостите в областта на информационните технологии, отново орагнизирани от Invest Stara Zagora и местната администрация.

БТА припомня, че през март т.г. Invest Stara Zagora започна поредица от секторни срещи с бизнеса. През ноември м.г. чуждестранни експерти, български предприемачи и институции се включиха в международния форум "Инвестирай в Стара Загора. Защо правилното време е сега", който също бе организиран от Invest Stara Zagora.