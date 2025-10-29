Подробно търсене

Въздушната линейка транспортира родилка с обилна кръвозагуба от Благоевград към столична болница

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
БТА, Снимка: Красимир Николов/БТА
Благоевград,  
29.10.2025 12:03
 (БТА)

Въздушната линейка транспортира родилка от Благоевград към столично лечебно заведение, каза за БТА директорът на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСНП) – Благоевград д-р Красимир Михайлов.

Жената е на 35 години, вчера следобед по спешност е извършено секцио, но поради обилна кръвозагуба е потърсена възможност за въздушен транспорт към болница в столицата.

Състоянието на жената е овладяно, посочи още д-р Михайлов. Детето остава в благоевградската болница, допълни той.

