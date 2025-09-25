Започна ремонтът на катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ във Видин. В началото на строителните дейности Видинският митрополит Пахомий отслужи молебен в съслужение с протосингела на епархията архимандрит Йоаким, духовния надзорник архимандрит Никодим и председателя на храма архимандрит Самуил. Присъстваха авторът на проекта за реставрация арх. Стела Дулева, управителят на фирмата изпълнител „Шлос“ ООД Миладин Вучев, технически ръководители и работници.

Катедралният храм на Видин е един от най-големите и най-красивите храмове в България. Във времето са се появили доста проблеми, като един от най-големите са течовете на покрива и вследствие на това са повредени стенописите, каза за БТА Видинският митрополит Пахомий. Решаването на тези проблеми е започнал предишният видински митрополит, а сега - Негово Светейшество българският патриарх Даниил.

През 2021 г. са отпуснати 950 хил. лева, но средствата не са били достатъчни за цялостния ремонт на покрива, фасадата, за подмяната на електрическата и ВиК инсталациите, за изграждането на отопление. През този период е изготвен цялостен проект, съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство, и е издадено разрешение за строеж от община Видин. От полученото финансиране е платен изготвеният проект, закупени са ламарина, скеле и хаспел. Останали са 700 хил. лева, обясни митрополит Пахомий. През тази година с постановление на Министерски съвет са отпуснати още 2,96 млн. лева. С отпуснатите средствата ще се направи цялостен ремонт на покрива и фасадата, както и подмяна на електро и ВиК инсталациите, вентилация и отопление с термопомпи, подмяна и отопление на пода в олтара на църквата. След завършването на този ремонт остава да се реставрират стенописите, който са с разгъната площ около четири хиляди кв. м. За целта отново се надяваме на помощта от държавата, защото такава голяма площ не бихме могли да реставрираме със собствени средства, уточни Видинският митрополит.

При изготвянето на проекта за реставрация е използван традиционният подход. Изследвано е развитието на обекта, като са анализирани събитията в хронологичен план – намеси в следствие на стареене на материалите, атмосферни влияние или например пожар, който е претърпял покрива, каза архитект Дулева. Заснети и са обследвани всички елементи на храма, като е направено задълбочено проучване на начина на строеж. Най-големите проблеми са открити в покривната конструкция. Извършените поправки през 70-те години са нарушили схемата на действие на покрива – от т. нар. висяща покривна конструкция тя е преобърната в стояща, като усилията, предавани от товарите на покрива отиват в арките, а не в стълбовете. С проекта се премахват увредените елементи и възстановяваме оригиналния начин на носене на покривната конструкция, обясни арх. Дулева. Интересно беше да открием, че конструктивните елементи са заложени да бъдат изработени във фабрични условия, а не на място. Металните елементи на парапетите и на прозорците са изработени в работилницата, в която са отлети и тези на желязната църва „Св. Стефан“ в Истанбул. Използвано е т. нар. катедрално стъкло, което е отливано по стандарт и е прилагано също при много от катедралите в Европа, каза още тя. Предвидено е по куполите и по первазите да се поставят елементи против кацане на птици, както и ново съвременно решение на мълниезащита, уточни арх. Стела Дулева.

Фирмата-изпълнител притежава сертификат за ремонт и реконструкции на сгради - паметници на културата. Изпълнявали сме десетки подобни обекти, като най-значимите са катедралния храм „Успение Богородично“ във Варна, Лопушанският манастир. В момента ремонтираме Струпешкия манастир и средновековна черква в Долна Бешовица, каза управителят Миладин Вучев. Той уточни, че на катедралния храм във Видин ще се направи изцяло ремонт на покривното покритие с медна ламарина, вкл. куполите и кръстовете. В миналото е имало пожар, като на това място ще бъде подменена конструкцията. Съгласно проекта ще бъдат изпълнени и частични ремонти, където е необходимо. Предвидено е цялостно външно пребоядисване, като преди това фасадните елементи ще се реставрират, обясни Вучев.

Радвам се, че с Божията помощ започна дългоочакваният ремонт на катедралата. Очакван от десетки години, защото нуждата беше огромна, отбеляза председателят на храма архимандрит Самуил. Слава Богу, че с усилията и съдействието на митрополит Пахомий, след няколко месеца подготовка ремонтът е вече факт. Очакваме храмът да възвърне своето благолепие като един от трите най-големи храма в България. Молим всеки, който може да съдейства, да продължава да помага, защото храмът е общ дом на всички ни, подчерта архимандрит Самуил.

Предстои ни голямо и трудно дело да възвърнем благолепието на катедралния храм във Видин, за да го запазим за поколенията, каза след молебена митрополит Пахомий. Имаме задължението да се погрижим за оставеното от нашите предци. Господ да благослови доброто ни начинание, допълни Видинският митрополит.