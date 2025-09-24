Подробно търсене

Художествената галерия в Нова Загора е домакин на 26-ото издание на Есенен салон

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
Снимка: кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева (архив)
Нова Загора,  
24.09.2025 14:09
 (БТА)

Художествената галерия „Руси Карабиберов“ в Нова Загора е домакин на 26-ото издание на Есенен салон, който ще продължи до 31 октомври, съобщиха от галерията.

Изложбата включва произведения на автори от Нова Загора и други градове в страната. Представени са различни художествени жанрове – живопис, графика, скулптура и смесени техники. Експозицията показва разнообразни подходи и индивидуални търсения на участниците.

В рамките на събитието беше открита и втората самостоятелна изложба на Атанаска Митева.

Свидетелства за завършване получиха деца от студио „Дъга“, които приключиха обучението си през 2024/2025 година. Те бяха връчени от директора на Историческия музей в града - Генчо Димитров.

Галерията остава отворена за посетители всеки работен ден до края на октомври.

/ВБ/

