Концерт в Горна Оряховица ще подкрепи няколко общественозначими каузи

Концерт на популярни изпълнители и млади таланти в Горна Оряховица ще подкрепи няколко общественозначими каузи, съобщиха организаторите на събитието. Той ще се проведе в Летния театър на 25 септември. Проявата е част от националното турне „Концерти с кауза“, в което участват Петя Буюклиева, Милена Славова, дует „С кауза“, група „Спринт“, Искрен Пецов, Краси Недялков и малката Даная Александрова.

Концертът се провежда със съдействието на Община Горна Оряховица и ще подкрепи талантливи деца и младежи от града. Специални гости на сцената ще бъдат местните вокален състав “Графити”, балет “Грация” и вокално студио “Кантисимо”.

Събитието е посветено и на каузата в подкрепа на хора с репродуктивни проблеми, както и на искането за повече българска музика в национален ефир. Националното турне подпомага кампанията „Да сверим биологичния си часовник навреме“. Част от приходите от концерта ще бъдат предоставени на кабинета за консултиране на двойки с репродуктивни проблеми в болница „Св. Иван Рилски“ в Горна Оряховица, който е единственият по рода си в централната част на Северна България, посочиха организаторите.

По време на турнето ще бъдат раздавани листовки с полезна информация за възможностите и изследванията, които показват репродуктивния статус на жените, а част от средствата ще бъдат предоставени за инвитро процедура на избрано семейство.

Организатори на националното турне „Концерти с кауза“ са агенция „Сребърен ключ“, сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“, студио „Спринт Проджект“ и техните партньори. То се провежда с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Конфедерация на труда „Подкрепа“, Комисията по труда, социалната и демографска политика и Комисията по култура и медии към Народното събрание.

БТА припомня, че през декември миналата година Велико Търново също стана част от националното турне „Концерти с кауза“.