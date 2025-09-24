Ретроспективна изложба за 130 години от рождението на Васил Захариев показва значителна част от творчеството му

Ретроспективна изложба по повод 130 години от рождението на Васил Захариев ще бъде открита днес, 24 септември, в Софийската градска художествена галерия. Тя ще продължи до 23 ноември и представя не само творчеството, а също преподавателската, научната и обществената дейност на художника, осмисляйки неговия принос в развитието на българската графика и изкуство като цяло, съобщават домакините на събитието.

Експозицията проследява творческото развитие на автора от началото на първото десетилетие на ХХ век до средата на миналото столетие. По думите на екипа авторът активно се включва в художествения живот в България в периода между двете световни войни, а също така участва и в множество изложби на българско изкуство в чужбина. След средата на ХХ век неговият интерес е насочен основно към изучаване на доосвобожденското българско изкуство.

„Експозицията е организирана хронологически и представя творческото развитие на автора от началото на 10-те години до около средата на миналия век. Проучването на биографията и на произведенията е ръководено от желанието за равномерно осветляване на творческото развитие на автора, защото за разлика от добре известните графични произведения от 20-те и 30-те години на миналия, то живописта, акварелите, рисунките и декоративните проекти на Захариев, както и ранните му работи са по-малко изследвани“, казват от екипа.

Проектът е реализиран в партньорство с Исторически музей – Самоков и Държавна агенция „Архиви“ и включва произведения от редица музеи, архиви и частни колекции. Освен добре познатите графични творби на Захариев от 20-те и 30-те години, изложбата обръща внимание и на по-слабо изследвани страни от неговото творчество – живопис, акварели, рисунки и декоративни проекти, отбелязват от организаторите.

По думите им Захариев е сред активните фигури в българския художествен живот между двете световни войни, участва в изложби у нас и в чужбина, а след средата на века насочва усилията си към изучаване на доосвобожденското българско изкуство.

Васил Захариев е художник график. Наред с произведенията си в различни графични техники, той се изявява и в сферата на приложната графика. Творчеството му печели признание на редица форуми, сред които е Втората международна изложба за изящни изкуства във Фиуме (дн. Риека, Хърватия), където получава почетно отличие. Паралелно с дейността си на художник, Васил Захариев се утвърждава като преподавател в Художествената академия. Обучава студенти по графика и декоративни изкуства. В периода 1939 – 1943 г. заема и ректорския пост в Академията. С течение на времето вниманието на Захариев се пренасочва към изследователското поле. Той публикува различни по тематика текстове. В голямата си част проучванията му са посветени на изкуството от епохата на Българското възраждане.

