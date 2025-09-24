Васил Захариев заслужава професионално отношение с много обич, каза директорът на Софийската градска художествена галерия Аделина Филева

Васил Захариев е фигура, която заслужава професионално отношение с много обич, каза директорът Софийската градска художествена галерия (СГХГ) Аделина Филева на откриването на ретроспективна изложба по повод 130 години от рождението на Васил Захариев днес.

Пред вас се изгражда образа на преподавателя, художника, общественика. Личност, която носи в себе си духа на цяла епоха в изобразителното изкуство, каза тя.

Директорът на СГХГ отбеляза, че това е третата изложба, подредена по повод 130-годишнината от рождението на Васил Захариев. Първата е била в историческия музей в Самоков, а следващата - в Регионалния исторически музей - София.

Кураторът Любен Домозетски подчерта, че подготовката е започнала на 8 юни, когато се навършват точно 130 години от рождението му. Той посочи, че богатият архив е позволил да се изгради цялостна картина за творческия и педагогически му път. „Архивът ни дава възможност да влезем в духа на времето и да видим мястото на Захариев сред неговите съвременници“, каза той.

Приносът на Васил Захариев не е свързан само с неговото творчество, а с цялата му дейност - и като на преподавател, и на педагог, и на изследовател, отбеляза кураторът.

Директорът на Историческия музей в Самоков Веселин Хаджиангелов акцентира върху приноса на Захариев като художник, историк и документалист. По думите му, благодарение на художника се създава първият регистър на паметниците в България и се съхраняват ценни материали за нашето културно наследство. Той е личност с изключителна последователност и педантичност, която проличава и в изложбата, подчерта той.

Проектът е реализиран в партньорство с Исторически музей – Самоков и Държавна агенция „Архиви“ и включва произведения от редица музеи, архиви и частни колекции. Освен добре познатите графични творби на Захариев от 20-те и 30-те години, изложбата обръща внимание и на по-слабо изследвани страни от неговото творчество – живопис, акварели, рисунки и декоративни проекти. Експозицията събира произведения от национални и регионални музеи, галерии и частни колекции. В нея са включени и редица архивни документи, фотографии и издания, които допълват художествените творби. Към нея има и каталог.

Васил Захариев е художник график. Наред с произведенията си в различни графични техники, той се изявява и в сферата на приложната графика. Творчеството му печели признание на редица форуми, сред които е Втората международна изложба за изящни изкуства във Фиуме (дн. Риека, Хърватия), където получава почетно отличие. Паралелно с дейността си на художник, Васил Захариев се утвърждава като преподавател в Художествената академия. Обучава студенти по графика и декоративни изкуства. В периода 1939 – 1943 г. заема и ректорския пост в Академията. С течение на времето вниманието на Захариев се пренасочва към изследователското поле. Той публикува различни по тематика текстове. В голямата си част проучванията му са посветени на изкуството от епохата на Българското възраждане.