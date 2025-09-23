Сливенският филиал на Техническия университет – София откри новата академична година

С тържествена церемония днес „Факултет и Колеж – Сливен“ към Техническия университет – София откри новата академична година.

Водосвет за здраве и успех отслужи отец Йоан, представител на Сливенския митрополит Арсений.

Сред официалните гости бяха кметът на Сливен Стефан Радев, областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметът по хуманитарните дейности д-р Пепа Чиликова, представители на Регионалното управление на образованието и на Медицински университет – Варна. Домакини на събитието бяха доц. д-р Ваньо Иванов – ръководител на „Факултет и Колеж – Сливен“, доц. д-р Невен Кръстев – декан на Инженерно-педагогическия факултет, и д-р Виолета Райкова – директор на колежа.

„Добре дошли в нашето задружно семейство“, приветства студентите доц. Ваньо Иванов. Той припомни, че вече повече от шест десетилетия факултетът и колежът в Сливен дават път за реализация в инженерството и педагогиката. По думите му новата учебна година започва с оптимизъм, защото е изпълнена мисията за подготовка на следващото поколение инженери.

„За мнозина 23 септември е обикновен работен ден, но за всички нас, които сме тук на това необикновено място, е духовен празник. Тук ще откриете познание за света. Това знание ни дава силата и възможността да живеем в реалността, а не в илюзорни, измислени светове“, каза в словото си отец Йоан. Той пожела на студентите здраве и устрем „да надграждат в името на своя град и своята страна“.

Кметът Стефан Радев поздрави първокурсниците: „Страната ни има нужда от инженери и педагози. Сливен и България ви очакват като добре подготвени специалисти.“ Той пожела здраве и успех на всички студенти и преподаватели.

Областният управител Чавдар Божурски подчерта: „Бурното развитие на технологиите и навлизането на изкуствения интелект правят вашите специалности все по-необходими. Използвайте времето си тук най-пълноценно – бъдете усърдни, изобретателни и отговорни.“

Поздравителни адреси изпратиха Регионалното управление на образованието и Медицински университет – Варна. В един от тях се отбелязва: „Инженерно-педагогическият факултет в Сливен се утвърждава като модерен образователен център със съвременни практики и европейски облик.“

„В началото на всяка академична година ние не просто откриваме учебни занятия, а отваряме врати към бъдещето“, каза в приветствието си деканът доц. д-р Невен Кръстев. Той подчерта значението на човешкото отношение в образованието: „Всяка лекция, всяка консултация, дори една усмивка в коридора може да промени нечий път. Нека вършим работата си с уважение към човека до нас.“

„Знанието е безценно и никой не може да ви го отнеме“, заяви от своя страна директорът на колежа д-р Виолета Райкова. Тя пожела на студентите смелост да питат, стремеж към мъдрост и успехи в академичното и личното развитие.