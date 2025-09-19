Научен проект установява, че „Райското пръскало“ не е най-високият водопад в България

Измервания по научен проект установяват, че „Райското пръскало“ не е най-високият водопад в страната, както се счита досега. Това посочиха на среща в Смолян доц. Борислав Александров и Момчил Цветанов, представяйки част от резултатите от проект на Центъра за научни изследвания и проектиране при УАСГ, в рамките на който се създава регистър на водопадите в България.

Екипът на проекта е извършил измервания с лазерен далекомер на близо 250 водопада, като част от резултатите коригират общоприети данни за височината на много от тях. „Райското пръскало“ дълго време се считаше за най-висок с 124,5 м, но той всъщност се оказа 127,6 м, обяснява Момчил Цветанов. Той е категоричен, че съседният водопад „Дяволското пръскало“ е с по-голяма височина – 202,5 м.

Екипът на проекта измери и височината на водопада „Орфей“ от Каньона на водопадите край Смолян. В бъдещия регистър на водопадите той ще бъде описан с коректните размери – 42,6 метра, а не 68 м, както е известен досега.

Целта е след завършването на проекта да имаме изградена схема за регистър на водопадите, който започва като отворена система и да се допълва с информация, заяви пред БТА доц. Александров. В регистъра всеки водопад ще бъде описан с код, височина, снимки, информация за това кой го е измерил и кога. Регистърът ще бъде достъпен в интернет сайт, предоставяйки надеждна информация за българските водопади. Предстои измерване и паспортизация на около 2000 водопада.

Надяваме се МОН и Министерството на туризма да си коригират учебниците с точните данни за водопадите, допълват от екипа на проекта.