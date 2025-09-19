Народно веселие с Илия Луков ще има тази събота в парк „Божковска поляна“

Празник в парк „Божковска поляна“ ще се състои на 20 септември, съобщават организаторите от народното читалище „Капитан дядо Никола – 1927", Община Трявна и ловно-рибарското сдружение „Бедек“ – Трявна.

„Събитието в навечерието на Независимостта на страната ни е за всички жители и гости на възрожденския град, за тяхното здраве и благополучие. Програмата ще започне в 14:00 ч. с фолклорни изпълнения на състави от цялата страна, които ще разиграят мало и голямо с ритмите на българската народна музика. Официалното откриване на празника е планирано за 17:30 ч. с приветствия на кмета на община Трявна – Денчо Минев, и председателя на „Бедек“ – Мирослав Милев. За здравето на всички ще бъде отслужен водосвет от местните духовни лица към тревненска духовна околия и ще бъде раздаван вкусен курбан на място“, разказват организаторите.

Актьорът Георги Тавров ще прочете Манифеста за провъзгласяване на Независимостта на България, а историческият момент ще бъде допълнен с участието на представители от регионалния клуб „Капитан дядо Никола“ към националното дружество „Традиция“. Вечерната програма ще продължи с концерт на Илия Луков. Заедно с него, за настроението и празненството на гостите ще се погрижат танцьорите от танцовата формация „Пирина“, Николай Балабанов – гайда, и народната певица Валерия Момчилова. След това това ще има нестинарски танци.

