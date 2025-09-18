Маслини и пейзажи от Атон вдъхновяват най-новата изложба на Свилен Блажев в Бургас

Платна, вдъхновени от пътуванията на художника Свилен Блажев до Атон през последните няколко години, представя творецът в най-новата си самостоятелна изложба, обединяваща два цикъла - "Маслини" и "Южни пейзажи". Те са създадени специално за пространството на галерия "Пролет" в Бургас и могат да бъдат видени до 14 октомври.

„Маслините на Атон са застинали в различни състояния и емоции, монаси, които посрещат и изпращат поклонниците от векове. Те са двойници, които изпращат послания и на пост и молитви служат вярно на Бог. Винаги различни, непрекъснато променящи външния си вид, физиономията, дори аромата. Сменят цветовете на дрехите и украшенията по тях. Това ги прави безкрайно различни и непонятни. Те са тук, на Света гора, от самото начало и ще останат завинаги, навярно вечно“, пише в текста към изложбата самият автор.

Пред БТА галеристката Пролетина Иванова коментира, че картините са силно повлияни от престоя на художника в Света гора. „Последните години именно посещенията му в Атон оказват най-голямо влияние върху неговото творчество. Маслините и пространството там са централни в неговите работи“, отбелязва тя.

Успоредно с тези пътувания, през последните няколко години Блажев все по-често прибягва и до една от най-древните живописни техники за рисуване с восък - енкаустика, която авторът съчетава с маслени бои и пигменти. Това е труден и бавен процес, но резултатът е впечатляващ – восъкът придава релеф, отблясък и запазва цветовете във времето. Именно тази техника обаче прави последните творби на Блажев особено характерни, отбелязаха посетители на изложбата, запознати с творчеството му.