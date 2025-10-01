Подробно търсене

Мадона разказа, че обмисляла да сложи край на живота си по време на спора с Гай Ричи за попечителството над сина им Роко

Теодора Славянова
Мадона разказа, че обмисляла да сложи край на живота си по време на спора с Гай Ричи за попечителството над сина им Роко
Мадона разказа, че обмисляла да сложи край на живота си по време на спора с Гай Ричи за попечителството над сина им Роко
Мадона с дъщеря си Лурдес на Седмицата на модата в Париж на 29 септември т.г., снимка: AP /Aurelien Morissard
Лондон,  
01.10.2025 10:40
 (БТА)

Мадона заяви, че борбата за попечителство над сина й е била един от най-"болезнените" моменти в живота й, който я е подтикнал да обмисли да сложи край на живота си, предаде ДПА.

67-годишната изпълнителка на Material Girl разкри, че духовността й е помогнала да преодолее спора през 2016 г. с бившия си съпруг и режисьор Гай Ричи относно сина им Роко.

Попзвездата участва в подкаста On Purpose с Джей Шети и обясни как духовният живот й е помогнал да преодолее различни предизвикателства и да ги приема като уроци, а не като наказания.

"Имаше моменти в живота ми, в които исках да си отрежа ръцете. Всъщност обмислях самоубийство. Бях в състояние, в което не можех да понасям повече тази болка", разказа Мадона, цитирана от ДПА.

"Но веднага, когато разбереш, че това, което ти се случва, е предизвикателство, че кармата ти е предопределила да преживееш и да се поучиш от него, за да еволюираш до по-високо ниво на съзнание, тогава можеш да разглеждаш това събитие, този опит, като урок, а не като наказание", допълни изпълнителката  при участието си в подкаста.

На въпрос за конкретния момент, който я е подтикнал към подобни мисли, тя отговори: „Не се занимавам с обвинения. Но бих казала, че един от най-болезнените моменти в живота ми, в който честно казано не можех да видя гората заради дърветата, беше при борба за попечителство над сина ми". 

Битката започва, когато Роко остава в Лондон с баща си, след като посети Великобритания с Мадона по време на нейното световно турне. Той отказа да се върне в САЩ, за да прекара Коледа с майка си, припомня ДПА.

Мадона и Ричи, които се ожениха през 2000 г., но се разведоха осем години по-късно, заведоха дело, като започнаха съдебен процес и в Ню Йорк, и в Лондон.

По-късно двамата постигнаха споразумение, с което разрешиха спора за попечителството над тогава 16-годишния Роко, като адвокатът на Ричи заяви, че момчето ще продължи да живее с баща си в Лондон.

Мадона припомни на аудиторията, че като малка е била изоставена от собствената си майка и "загубата на детето беше като повторение на живота ми". "Не можех да го приема и това ми причини много страдание, а неспособността да приемаме нещата ни причинява на всички много страдание", каза тя в шоуто.

Певицата отбелязва, че вече не се чувства така. "Трябваше да продължа да уча и да продължа по духовния си път, което ми помогна да разбера, че врагът е вътре в мен", добави Мадона.

"Сега с радост мога да кажа, че съм много добра приятелка със сина си, но тогава не можех да го видя. Наистина мислех, че това е краят на света. Затова благодаря на Бога, че имах духовен живот", каза изпълнителката на Like a Virgin.

Мадона има шест деца. През 2017 г. тя осинови близначки от Малави, след като през 2006 г. се сдоби сина си Дейвид и дъщеря си Мърси Джеймс през 2009 г.

Най-голямото й дете е дъщеря й Лурдес, родена от връзката й с актьора Карлос Леон.

/ТС/

